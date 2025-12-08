¥É¥³¥â¡¢¡Ö¤Ò¤«¤êTV¡×·î³ÛÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¡£3·î¤«¤é·î³Û1210±ß
NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤«¤êTV¡×¤È¡Ö¤Ò¤«¤êTV for docomo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î1Æü¤«¤é·î³ÛÎÁ¶â¤ò²þÄê¤¹¤ë¡£¤Ò¤«¤êTV¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ï´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¸½ºß¤Î1,100±ß¤«¤é1,210±ß¡¢ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥×¥é¥ó¤ÏÆ±2,750±ß¤«¤é3,300±ß¡¢ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¤ÏÆ±3,850±ß¤«¤é4,400±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿·µ¬¿½¤·¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ò¤«¤êTV for docomo¤Ï·î³Û3,850±ß¤«¤é4,400±ß¤ËÃÍ¾å¤²¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤«¤êTV¤Î¡Ö¤ªÃÍ¤¦¤Á¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¶¤ó¤Þ¤¤¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·µ¬¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤âÎÁ¶â²þÄê¤ÎÂÐ¾Ý¡£
NTT¥É¥³¥â¤ÏÎÁ¶â²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®ÀßÈ÷¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¡¢ÅÅµ¤ÂåÅù¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø°ÂÄêÅª¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
º£¸å¤â¡Ö¡Ø¤Ò¤«¤êTV¡Ù¡Ø¤Ò¤«¤êTV for docomo¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤«¤êTV¤È¤Ò¤«¤êTV for docomo¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤äPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ¤òÃ±Àê¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡£2008Ç¯3·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢·î³Û1,100±ß¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤«¤êTV¡×·î³ÛÎÁ¶â
¿·µ¬¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¤Î¥×¥é¥ó ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç3,850±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß4,400±ß ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç2,750±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß3,300±ß ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ´ðËÜ¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç1,100±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß1,210±ß
¿·µ¬¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ¤ªÃÍ¤¦¤Á¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç3,850±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß4,400±ß ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç2,750±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß3,300±ß ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ¥Ó¥Ç¥ª¤¶¤ó¤Þ¤¤¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç2,750±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß3,300±ß ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö ´ðËÜÊüÁ÷¥×¥é¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç1,100±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß1,210±ß
¡Ö¤Ò¤«¤êTV for docomo¡×·î³ÛÎÁ¶â
¿·µ¬¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó ¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö for docomo
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç3,850±ß¢ª2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß4,400±ß