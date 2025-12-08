この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ありきたりな回答だ」元機関投資家、メガバンク人事トップの発言をバッサリ “減点方式”の組織では挑戦は生まれない

モハP氏が「【日本の金融】あるメガバンクの人事についてちょっとだけ言わして下さい！金曜日のモハP！」を公開。あるメガバンクの人事部門トップが語った求める人材像に対し、金融機関の構造的な問題を指摘し、鋭いメスを入れた。



動画でモハP氏は、メガバンクの人事トップが日経新聞のインタビューで「失敗を恐れずに立ち向かう力を持った人材」を求めていると語ったことに言及。この発言を「なんともありきたりな回答」と一蹴し、問題提起を始める。モハP氏は、人事のトップがわざわざこのような発言をすること自体が、その組織に「失敗を恐れずに立ち向かう集団ではない」という実態を露呈していると指摘。「失敗を恐れずに立ち向かう人が、そういう組織に入りたいと思うでしょうか」と疑問を投げかけ、むしろ優秀な人材を遠ざける“逆効果”になっているのではないかと自身の見解を示した。



さらにモハP氏は、問題の本質は社員の資質ではなく、組織のガバナンスにあると断言する。金融機関特有の「減点方式」の評価制度に触れ、「少しでも失敗すると二度と復活できない」という文化の中では、リスクを負って挑戦するメリットがほとんどないと解説。合理的に考えれば、挑戦しなくなるのが当然の帰結であると語った。この現状を踏まえ、モハP氏は「社員のせいにするなよと。経営の問題ですよね」と厳しく指摘。問題は個々の人材ではなく、挑戦を促さないインセンティブ構造や組織体制そのものにあると結論付けた。



最後に、こうした問題は日本の多くの企業にも当てはまる年功序列や硬直化した制度が背景にあるとし、根本的な組織改革の必要性を訴えかけた。モハP氏は、言葉だけの人材募集ではなく、挑戦が正当に評価される仕組み作りが先決であるというメッセージを投げかけ、動画を締めくくった。