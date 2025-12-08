この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が解説、JR東日本が今更コード決済に参入する理由と「鉄道事業だけでは成長シナリオが書けない」構造問題

元テレビ局員のジャーナリスト・下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「JRがコード決済事業に参入！新サービスのteppayがもたらす変化について様々な観点から解説します！」を公開。JR東日本が新たに発表したコード決済サービス「teppay（テッペイ）」について、その勝算や課題を多角的に分析した。



動画で下矢氏はまず、JR東日本が鉄道事業だけでは「売上を維持成長させるシナリオが書けない」という厳しい経営状況にあり、金融サービスに活路を見出そうとしている背景を解説。その一手として、2026年秋に開始予定の新サービス「teppay」が発表されたことを紹介した。teppayは、Suicaのアプリ内から利用できるQRコード決済で、JCBの決済基盤「Smart Code」を活用するため、加盟店側の導入負担が少ない利点があるという。



しかし、下矢氏はこの新サービスに複数の課題があると指摘する。第一に、PayPayが市場の3分の2を占める圧倒的なシェアを握る中での「あまりに遅い参入」である点を疑問視。JR側が掲げる「キャッシュレス決済疲れを解消する」というコンセプトについても、「本気で言ってますか？」と懐疑的な見方を示す。PayPayなどの専用アプリが1タップで起動するのに対し、teppayはSuicaアプリを起動してからボタンを押すという「2タップ」が必要になる可能性を指摘し、むしろ利便性が損なわれるのではないかと分析した。



さらに、JR東日本の「慎重すぎる企業カルチャー」がITサービスの開発に向いていないと語る。電車の安全運行には不可欠な文化だが、その結果として「えきねっと」のような使いづらいサービスが生まれてきた過去を挙げ、teppayも同じ轍を踏むのではないかと懸念を示した。また、「Suica」「ビューカード」「JRE BANK」などブランドが乱立しており、「普通はSuicaペイでしょ」と、最強のブランドである「Suica」に統一しない戦略にも苦言を呈した。下矢氏は、これらの点からPayPayと競合するのは困難としつつ、駅ビルなどJR東日本の経済圏内に限定したサービスとしてならば、一定の成功の可能性があるかもしれないと結論づけた。



