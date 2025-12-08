¥È¥è¥¿¡È¿··¿¡É¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×!? Á´Ä¹4.7£íµé¡Ö4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡×¡õÄ¶¡Ö¹¤Ó¤íÆâÁõ¡×ºÎÍÑ¡ª ¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡×¤â¥¢¥ê¡ª 20Ç¯Ä¶¤¨¡ÈÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹C¡×¤È¤Ï
¡È¿··¿¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ÅÐ¾ì¤Ø¡©
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï10·î31Æü¡Ë¤è¤ê11·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥è¥¿¤¬¡¢¼¡´ü·¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡È¿··¿¡É¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×!?¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê98Ëç¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï1967Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÆîÊÆ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾¦ÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î5ÂåÌÜ¡Ê200·Ï¡Ë¤Ï2004Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤¤²Ù¼¼¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKAYOIBAKO¡Ê¥«¥è¥¤¥Ð¥³¡Ë¡×¤Î¿Ê²½·Ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥è¥¤¥Ð¥³¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ä¸½¾ìÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÈÄÌ¤¤È¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥è¥¤¥Ð¥³¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿È¢´¶¤Î¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸½¾ì·úÃÛ¤ä¥³¥¢¥æ¡¼¥º¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÈÖ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ê¥í¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ç¸½¹Ô¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡ÊÉ¸½à¥Ü¥Ç¥£¡§Á´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1980mm¡ËÆ±ÍÍ¤Î4¥Ê¥ó¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é³ÈÄ¥À¤¬¹â¤¯¡¢ÂÊ±ß¾õ¤Î¡Ö¥«¥é¥Ó¥Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢±ß·ÁÉôÊ¬¤Ë¤Ï¶´¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾²¤äÊÉÌÌ¤Ï¿åÊ¿¡¦¿âÄ¾¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¶ËÎÏ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¼Ö¤Ç¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÃª¤äµÓÎ©¡¢¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ¸¼¨¼Ö¤ÏEVÁÛÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÅëºÜ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê¹½À®¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç³«È¯Ãæ¡¢Äó°ÆÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÄó°Æ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£»ÅÍÍ¡¢¤Þ¤¿É¸½à¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖKAYOIBAKO¡×¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬³«È¯¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖKAYOIBAKO-K¡×¤ò´Þ¤á¤¿4¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Îº´Æ£¹±¼£¼ÒÄ¹¤Ï¥×¥ì¥¹¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢KAYOIBAKO¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£XL¤«¤éS¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¢¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¤Ä¤¯¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¢¤Ï¥È¥è¥¿¤¬¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¡¢¡Ø±¿¤Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£