JR東日本によりますと、午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測した地震で運転を見合わせていた東北新幹線は午後10時20分ごろ全線で運転を再開したということです。ただダイヤの乱れは続く見通しで、最新の運行情報にご注意ください。