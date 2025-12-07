¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤êCDN¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êË¡¤¬ÇúÃÂ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Îµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥È¤¬¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¹ñ³°¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¿Íµ»½Ñ¼Ô¤¬¡¢CDN¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ë¼êË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Let me introduce you to my most novel and oldest technique to verify if sites behind CDN are hosted in Inside Iran or not. Works most of the time. I call it the BOOBS CHECK.
curl -i https://domain/boobs.jpg
If your response is a 403 with 10.10.34.x IP in body, you're landing¡Ä pic.twitter.com/885nLkZC9u— Hamid Kashfi (@hkashfi) November 30, 2025
¡ÈBoobs check¡É - Technique to verify if sites behind CDN are hosted in Iran | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=46100323
Hamid Kashfi»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡ÖCDN¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢»ä¤ÎºÇ¤â»Â¿·¤«¤Ä¸Å¤¤¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ø¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯(BOOBS CHECK)¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤·¤¿¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
curl -i https://¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥É¥á¥¤¥óÌ¾¡Û/boobs.jpg
¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô·ë²Ì¤«¤éÈ½Äê¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð.ir¥É¥á¥¤¥óÆâ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦HTTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥³¡¼¥É¤¬¡Ö403 Forbidden¡×¤Ç¤¢¤ë
¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹ËÜÊ¸¤ËIP¥¢¥É¥ì¥¹¡Ö10.10.34.x¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
°Ê²¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡Ö403 Forbidden¡×¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊ¸¤Ë¡Ö10.10.34.36¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
HTTP/1.1 403 Forbidden
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 337
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>NTL1</title>
</head><body><iframe src="http://10.10.34.36/?type=Invalid Keyword&policy=MainPolicy " style="width: 100%; height: 100%" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" vspace="0" hspace="0"></iframe></body></html>
°ìÊý¡¢HTTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥³¡¼¥É¤¬¡Ö404 Not Found¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öboobs.jpg¡×¤È¤¤¤¦¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤«¤Äµ¬À©ÂÐ¾Ý¤ÎÊ¸»úÎó¤ò´Þ¤àURL¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÈ½Äê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡§¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö403 Forbidden¡×¤È¤Ê¤ë
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤Î¤¿¤á¡Ö404 Not Found¡×¤È¤Ê¤ë
Hamid»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Îµ»½ÑÅªÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖFlexible SSL¡¢¤Ä¤Þ¤êCDN¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ËHTTPS¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¥ª¥ê¥¸¥ó¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¥óHTTP¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¼êË¡¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥ó¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇTLSÀßÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡±Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¥óHTML¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ©Ìó¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏTLS¤Î¥Ï¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¤òËµ¼õ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÂ³´Æ»ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬Í¸ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢TLS¤Î¥Ï¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯Ëµ¼õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡±Ü¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¾ÜºÙ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[2507.14183] Iran's Stealth Internet Blackout: A New Model of Censorship
https://arxiv.org/abs/2507.14183