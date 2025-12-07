²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò²ÈÂ²¤ÈÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª60Ç¯Â³¤¯¹Ä¼¼¤È¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡È¿¼¤¤´Ø·¸¡É
¡ÖËÜÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬º£°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤â
¡¡½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤¬¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤È¤¤³¤¨¤ë¿Í¤¬¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤·¡¢³«²ñ¼°¤Ë´ó¤»¤ë¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ïº£²ó¤Ç100¼þÇ¯
¡¡4Ç¯¤Ë1ÅÙ³«¤«¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï11·î15Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£1924Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°Âç²ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä¼¡½÷¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´°ì²È4¿ÍÁ´°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë°§»¢¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÎÀÐ¶¶Âç¸ãÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼êÏÃ¤ä¿ÈÂÎ¡¢É½¾ð¤Ê¤É¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦·Ê¿§¤Ï¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼êÏÃ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦81¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ê¤É¤«¤é»Ë¾åºÇÂ¿¡¢3081¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ½ª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢11·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î12Æü´Ö¡¢21¶¥µ»209¼ïÌÜ¤ÎÇ®Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÁª¼êÃÄ¤¬Æþ¾ì¤·¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ë³«ºÅ¹ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬¡¢´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¶õ¼ê½÷»Ò¤Î¾®ÁÒÎÃÁª¼ê¡Êºä¸Í¤í¤¦³Ø±à¶µ¡Ë¤òÀèÆ¬¤ËÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¤·¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¼ê¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤È¤µ¤»¤ë¼êÏÃ¤ÇÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤é¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ëº£Ç¯10·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤ÇÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤Î¸µÍý»öÄ¹¤È´¿ÃÌ¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤È¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¤¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿1965Ç¯¤Î²Æµ¨¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢²Æ¤ÈÅß¤ÎÂç²ñ¤ÎÁª¼êÃÄ¤ò²¿ÅÙ¤â¤ª½»¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Ë¾·¤¡¢ÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ÏÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¹Äµï¤ÇÅßµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ã³²¤ò¹îÉþ¤·¡¢Î©ÇÉ¤Ë¼Ò²ñ»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤Ï¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç·üÌ¿¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£11·î14ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤Ë¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Á°½Ð¤Î¾®ÁÒÁª¼ê¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·ë²Ì¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼êÏÃ¤Ç¡¢
¡Ö³§ÍÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¡ÊÎ¬¡Ëµ²±¤Î¿ê¤¨¤Ê¤É¹âÎð¤ËÈ¼¤¦¾É¾õ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò¤Ï¤¸¤á»°½÷¤ÎÂë»ÊÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢¼ÂËå¤ÎÂçÃ«ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¤É¤ì¤Û¤É¸½¼Â¤Î¤³¤È¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¡ÊµÜÆâÄ£´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡Õ
²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ¾ÁÄÊì¡¦¹á½ß¹Ä¹¡
¡¡2000Ç¯6·î16Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¹¡¤Ç¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ¾ÁÄÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤¬97ºÐ¤Î¹âÎð¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈÕÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤Ë¤Ï¡Ô77Ç¯¤Ë¹ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¹âÎð¤Ë¤è¤ë¿ê¤¨¤¬¸«¤é¤ì¡¢¹ÄÂÀ¹¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤ÇÄí¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡¢Ä¹¤¤ÀÅ¤«¤ÊÈÕÇ¯¤À¤Ã¤¿¡Õ¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏ·¿ÍÀ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤òÄ¹¤¯´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÔÆó½½¶åÆüÌÚÍËÆü¡ÊÎ¬¡ËÊ¸¿Î¿Æ²¦ÈÞµª»ÒÂèÆó²¦½÷½Ð»º¤Ë¤Ä¤¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¡¢Ê¸¿Î¿Æ²¦¡¦Æ±ÈÞ¤ËÁ¯ÂäÂåÎÁ¤ò¸æÂ£¿Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸¤·¤¿Æâ¿Æ²¦¤Ï¡¢¼·Ìë¤ËÅö¤¿¤ëÍâÇ¯°ì·î»ÍÆü¤Ë²Â»Ò¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤ë¡£Ì¿Ì¾¤Îµ·ÅöÆü¤Ë¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¡¢Ê¸¿Î¿Æ²¦¡¦Æ±ÈÞµª»Ò¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤ËÁ¯ÂäÂåÎÁ¤ò¸æÂ£¿Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸¿Î¿Æ²¦ÈÞÆþ±¡¡¦Âà±¡¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢À¹²Ö¤ò¸æÂ£¿Ê¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡¡1994Ç¯12·î29Æü¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÅöÆü¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤Î´î¤Ö»Ñ¤äÆùÀ¼¤Ê¤É¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤³¤«ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹âÎð¤ËÈ¼¤¦¾É¾õ¡×¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡11·î18Æü¡¢µÜÆâÄ£¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÜ¤·¡¢¤Õ¤È¡¢ÉÂµ¤¤Î¹á½ß¹Ä¹¡¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï11·î16ÆüÌë¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢17Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ï±¢À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢18ÆüÄ«¤Ë38ÅÙÂæ¤ÎÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¸¡ºº¤Ç´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î·ëÃÄ¼°¤ä³«²ñ¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ËÂ³¤¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï16Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè47²ó¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Á´¹ñÂç²ñ¡×¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£¤Ï¼ã¤¯¡¢ÉÂµ¤¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Ï·¤¤¤äÉÂµ¤¤ÎÇº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¤Þ¤¿¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¸µµ¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
