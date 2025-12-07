松坂屋上野店で「北海道物産展」開催！ “メガ盛り弁当”や“1080円弁当”などが勢ぞろい
北海道グルメを満喫できる「年末特別企画 北海道物産展」が、12月12日（金）〜12月30日（火）の期間、東京・上野にある松坂屋上野店で開催される。
【写真】うにがたっぷり！ 贅沢な「メガ盛り弁当」一覧
■“豪華”と“お得”の二極化したニーズに対応
今回開催される「年末特別企画 北海道物産展」は、“豪華”と“お得”の二極化したニーズに対応し、初出店4店を含むのべ66店舗の北海道グルメが展開される期間限定の物産展。
会場には毎回人気の「メガ盛り弁当」企画として、「鮨 龍儀」の「北海道産炙り帆立とボタン蛯と四種類のかにの食べ比べメガ盛り海鮮弁当」や、「八軒苑」の「北の肉王メガ盛り弁当」など、肉や海鮮を“食べ比べ”できる弁当が並ぶ。
また、水産会社直営の食堂だからこそ実現可能な、キズ有りや在庫過多といった訳あり海鮮を使ったイートインが初登場。「網走水産」が展開する「満腹海鮮丼」や、「網走海鮮丼」、「訳ありずわいがに脚」が味わえる。
さらに、リーズナブルに北海道グルメを堪能できる「1080円弁当」として「海のや」の「ミニかにちらし弁当」や「うに専門店世壱屋」の「うにめしハーフ」などが用意されるほか、毎日10時00分からは会場で楽しむ北海道のラーメンとスイーツを日替わりで提供予定だ。
