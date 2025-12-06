この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で現在、人気ベーカリーが集結するイベント「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」が開かれている。



会場には、パンの世界大会「モンディアル・デュ・パン」で受賞歴や日本代表経験を持つシェフなど約20人が参加。粉から焼き上げまでをその場で行う「シェフズブース（製造ブース）」を設け、パン作りの工程を間近で見ることができる。各店舗の人気パンを焼きたてで味わえるほか、近鉄本店限定で有名パティシエとコラボした「スイートなコラボパン」も販売する。



そのほか、阿倍野の人気ベーカリー「ブーランジェリーショー」などが出店する「スタンダードブース」も展開する。



開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。12月8日まで。