この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で現在、人気ベーカリーが集結するイベント「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」が開かれている。

会場には、パンの世界大会「モンディアル・デュ・パン」で受賞歴や日本代表経験を持つシェフなど約20人が参加。粉から焼き上げまでをその場で行う「シェフズブース（製造ブース）」を設け、パン作りの工程を間近で見ることができる。各店舗の人気パンを焼きたてで味わえるほか、近鉄本店限定で有名パティシエとコラボした「スイートなコラボパン」も販売する。

そのほか、阿倍野の人気ベーカリー「ブーランジェリーショー」などが出店する「スタンダードブース」も展開する。

開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。12月8日まで。

エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー　「ハッシュタグ」入りは日本初

 阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」　カフェも併設、関西初出店

 大阪ステーションシティでイルミネーション「トワイライトファンタジー」

