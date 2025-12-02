子煩悩すぎる甲斐犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「涙が溢れてくる」「素晴らしい家族ですね」「優しさがとても切ない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：高熱を出して号泣する女の子→『パパがいじめている』と甲斐犬が勘違いして…正義感あふれる行動】

子どもが大好きな甲斐犬

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」では、甲斐犬の『一休さん』の可愛い姿がたびたび紹介されています。一休さんは、とっても子ども好きな性格なのだそう。一緒に暮らす『みーちゃん』『イトちゃん』のことを、いつも大切にしているのだそうです。

ある日の朝、一休さんが起きると、いつもいるはずのみーちゃんとイトちゃんがいませんでした。「2人はどこに行ったの！？」と言わんばかりに、部屋中をウロウロする一休さん。それでも姿が見えないと、背中を床に擦り付けて駄々をこねていたといいます。

次女のイトちゃんは、キッチンにいるママがおんぶしていました。ママとイトちゃんが部屋に戻ってくると、一休さんはとても嬉しそうな顔をしたそうです。

一休さんの切ない片思い

一方、まだ幼いイトちゃんは、一休さんに警戒してしまうといいます。ワイルドな見た目の一休さんが、少し怖いのかもしれません。一休さんが心配して近づいてきても、泣いてしまうのだそうです。

イトちゃんが大泣きするので、パパが一休さんを部屋から出すと…。一休さんは、思わずパパにガブリ！パパにも反抗してしまうほど、イトちゃんのことが気がかりで仕方ないようです。

パパがいじめていると勘違い！？

突然、2階からみーちゃんの泣き声が聞こえてきました。そこでパパが向かってみると、一休さんが通せんぼをしたといいます。一休さんは、みーちゃんが泣いたときはママしか解決できないことをよく知っているのだとか。必死にパパを食い止めようとする一休さんの姿は、まるでパパからみーちゃんを守ろうとしているみたい…！

みーちゃんは高熱が出ていたようで、ママが病院に連れて行きました。一休さんはイトちゃんの様子を扉の隙間から観察しながら、ママとみーちゃんの帰りを待ちわびていたそうです。子どものことを第一に考える一休さんに、思わず感嘆してしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「いとちゃんへの片思い…」「いつもと違う雰囲気を感じとったのかな」「早くよくなりますように」などの温かなコメントが寄せられています。

一休さんとご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。