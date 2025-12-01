オリックス・バファローズの佐野皓大（29）が12月1日、Instagramを更新。現役を引退することを発表した。

「本日、現役を引退する事を決めました」と投稿されたのは、佐野と、オリックス時代の同期の山本由伸（27）とのツーショット。佐野は2014年にドラフト3位で入団。「投手で入団し、野手転向してここまで11年間プロでここまでよく戦ってこれたと思います」とつづり、「投手で全くダメで、挫けてた時声をかけてくれた選手、スタッフ、コーチ、監督。野手転向して、沢山指導していただいた選手、スタッフ、コーチ、監督。本当にありがとうございました」とコメントした。

そして「最高のチームメイトに出会えて本当によかったです。家族、近くにいてくれて支えてくれてありがとう」と感謝を伝え、「本当に11年間ありがとうございました。41背負えてよかった」と締めくくっている。

この投稿にはInstagramユーザーから「とても寂しくなります」「現役生活本当にお疲れ様でした！」「次のステージ楽しみにしてます」「41番は永遠に佐野くんです！」「ずっと大好きです！」といったコメントが寄せられた。