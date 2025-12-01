この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの周りにもいる？ずるい人が最終的に「自分で何もできなくなる」意外な末路とは

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【これが末路】ずるい人が気づかないうちに不幸になる理由7選／待ち受ける不満だらけの人生とは？」と題した動画を公開。他者から奪うことで得をしてきたはずの「ずるい人」が、なぜ最終的に不幸になってしまうのか、そのメカニズムを解説した。



Ryota氏はまず、ずるい人の末路として「自分ひとりでは何もできなくなっていく」と指摘する。ずるい人は、わからないことや面倒なことがあると、自分で学んだり考えたりするのではなく、すぐに他人にやってもらおうとする。この対応方法が常態化することで、「この時点で自己成長は止まってしまうんです」とRyota氏は語る。年齢を重ねるにつれて、自力で問題解決してきた人との対応能力の差は圧倒的なものになるという。



また、ずるい人から離れていった人の方が成長するという皮肉な現実も存在する。ずるい人に頼られていた人は、時間や労力といったリソースを奪われていた状態にある。その人が去るということは、そのリソースをすべて自分のために使えるようになることを意味する。Ryota氏は「今までおもりを背負って筋トレしてたみたいなことだったんです。そのおもりを取ったから自由に色んなことができるようになる」と述べ、結果的に去った側が大きく成長していくと説明した。



さらに、ずるい人の行動は周囲に気づかれていくため、徐々に孤立していく運命にある。最初は気づかれなくても、「あの人、やってもらってばっかりで自分では何もしないねって気づいていくんですよ」。その結果、誰も協力してくれなくなり、人間関係の輪から外れてしまうのだ。



Ryota氏は、ずるい人が手に入れられないものとして「健康」や「信頼関係」を挙げる。これらは日々の努力や誠実な積み重ねによってしか得られないものであり、他人から奪うことはできない。ずるい人は、目に見える「損得」でしか物事を考えられないため、人生における本当の豊かさから遠ざかってしまうと結論付けた。今回の解説は、誠実に努力を続けることの重要性を再認識させてくれる内容となっている。