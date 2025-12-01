G-DRAGON¤¬¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥ê¥Ü¥ó¥À¥¦¥ó¡õ¡È¤Û¤Ã¤«¤à¤ê¡É»Ñ¤Ç´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¡£¥¹¥«ー¥Õ¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥ª¥óÈý¤Ë¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃ»¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÎÀ¼
G-DRAGON¡ÊBIGBANG¡Ë¤¬³¤³°¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿G-DRAGON¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②G-DRAGON¤ÎºÇ¿·¡È¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É③¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë 2026Ç¯ ¥á¥Æ¥£¥¨¥Àー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¢£G-DRAGON¡¢Åß¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¥³ー¥Ç¤òÈäÏª
G-DRAGON¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö12·î3Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢CHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¤Î¡Ö2026Ç¯ ¥á¥Æ¥£¥¨¥Àー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥À¥¦¥ó¥³ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥§ー¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë²¼¤²¤¿G-DRAGON¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤Ã¤«¤à¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¥¹¥«ー¥Õ¤Î¾å¤«¤é¡¢¥³¥³¥Þー¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥äー¥Þ¥Õ¤ò¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤é¤·¤¤Åß¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥«¥á¥é¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¡¢¶õ¹ÁÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯G-DRAGON¡£¾¯¤·´¨¤¤¤Î¤«¡¢¼ê¤ò¥°ー¤Ë¤·¤Æ¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ÅÁð¤â¸«¤»¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤«¤à¤ê¥¸¥è¥ó¤Á¤ã¤ó·òºß¡×¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥«ー¥Õ¤«¤é¤Î¤¾¤¯Á°È±¤Ë¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡©¡×¡Ö¥¸¥è¥óÁ°È±²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤á¤Ã¤Á¤ãÃ»¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£