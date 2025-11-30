Photo: 中川真知子

カメラを首から下げて長時間撮影するのって本当に疲れますよね。

ちょっといいカメラは1キロくらいあるのはザラですし、カメラバッグを持った状態で被写体を求めて長時間移動していると、途中から肩も首も腕も腰もガッチガチのダッルダルになります。

だから、カメラを使う上で、良い写真を撮りたいのはもちろんですが、どうやって体への負担を軽くするのかもすごく気をつかています。

そんな私の秘密兵器がこちら。

Photo: 中川真知子

HAKUBA（ハクバ）の「くびの負担がZEROフック」とそのフックを取り付けるHAKUBAの「カメラバッグプラスシェル アーバンライト」。この組み合わせは、本当に最高です。

HAKUBA プラスシェル アーバンライト 02 バックパック S 7,716円 Amazonで見る PR PR HAKUBA くびの負担がZEROフック 2,318円 Amazonで見る PR PR

Photo: 中川真知子

使い方は簡単。リュックのストラップに、フックを取り付け、フックにカメラストラップを引っ掛けるだけ。首にかかる負担を背中側に分散させてくれるんです。

いやこれ、最高かよ！

Photo: 中川真知子

リュックそのものの重さは550グラムでペットボトル並みに軽い。荷物を入れていなければ、フックに引っ掛けたカメラの重さで背中から浮いてしまうほど軽いんです。

だけど、ノートパソコンや周辺機器、レンズなどを入れるコンパートメントはしっかりあるし、小型であれば三脚も入れられるので、取材やちょっとした撮影旅行にぴったりなんですよ。

「カメラバッグプラスシェル アーバンライト」のショルダーストラップには、PeakDesignのCaptureも取り付けられます。

Photo: 中川真知子

私はこのセットを長時間撮影ありの海外出張前に購入したのですが、あまりにも快適すぎてHAKUBAにお礼の電話をしたくなりましたね（していませんが。この場を借りて感謝を伝えたいです）。

Photo: 中川真知子

世の中にはオシャレなカメラバッグとか、大容量のカメラバッグとかたくさんありますが、今の私のスタイルには断然このセットがあっています。

Photo: 中川真知子

だから、激推し。フックは25%オフで2318円。バッグは8%オフで7709円。セットで買っても1万円ちょい。それで首と肩と腰と腕とその他諸々の負担を軽減させられて、後ろ姿もコンパクトで可愛くてスッキリとか、最高 of 最高ではないでしょうかね。