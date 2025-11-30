人口の9割は出稼ぎ労働者、1日12時間・週6日働いても月給は15万円程度…世界の富裕層が集まる「ドバイ」の知られざる裏側

世界一富裕層が集まる場所として知られているドバイですが、その生活は安月給で働く出稼ぎ労働者に支えられています。本記事では、30歳目前でサラリーマン生活に終止符を打ち、現在は世界を旅しながら2児を育てる森翔吾氏の著書『すべては「旅」からはじまった 世界を回って辿り着いた豊かなローコストライフ』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編して、華やかなイメージに彩られたドバイの知られざる実態をご紹介します。

世界一富裕層が集まる場所でも、街歩きが楽しめないドバイ

アラブ首長国連邦（UAE）のドバイといえば、世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」をはじめとする高層ビルが立ち並び、世界の富裕層が集まることで知られている。

なぜ、富裕層が集まるのかというと、世界有数の「タックスヘイブン（所得税や法人税などが限りなくゼロに近い地域）」だから。

とはいえ、1971年に独立するまでは砂漠地帯だったので、歴史を感じられる建造物はまったくない。人工島に建築されたリゾートがあるだけなので、自然もない、街に面白みがない。これが、ドバイの弱点だ。

しかも3〜10月は暑く、真夏は体感温度が50度を超えて湿度も高いので、冷房が効いた室内にいるしかない。そんなわけで僕は、ドバイに行くとホテルで缶詰になって仕事をしているか、現地のアラブ人に混じってカフェで仕事をすることが多くなる。

結婚する前は彼女がドバイで仕事をしていたので、僕は年に4、5回はドバイに行き、一カ月ほどステイしていた。そこで思ったのが、「散歩は大事！」ということだ。

旅の楽しみは、落ち着けるカフェを見つけてゆっくりお茶を飲んだり仕事をして過ごすとか、何の目的もなく街を散策して写真を撮ったり、沈んでいく夕陽を眺めながら変わりゆく景色を楽しむ、なんてところにあるのだと思っていた。

ところがドバイは、どこを見ても同じような風景なので街歩きが楽しめない。そもそも、この国は車社会だ。散歩ができない＝ストレスになるということを、僕は初めて実感した。街歩きが楽しめないドバイで将来暮らせるだろうか？ う〜ん、難しい。

当時、ドバイで暮らしていた僕の彼女も、「ドバイは何もやることがないので、一年のうち300日はジムに通っている」と言っていた。本当にそう思っている人が多いらしく、フィットネスジムは大盛況。ニューヨーク同様、マッチョな筋肉自慢がたくさん通っている。

そんなドバイにも日本人に合うものが

そんなドバイだが、料理は何を食べても美味しい。レバノン料理、トルコ料理、シリア料理、ヨルダン料理、イラン料理、サウジアラビア料理など、微妙にスパイスの使い方が違う美味しい料理がたくさんある。

なかでも、レバノン料理がかなり洗練されていて、マグロのたたきを思わせる「羊の生肉」や「ケバブ」などは、日本人の口にも合うと思う。もう一つドバイの良さを挙げるなら、レストランもホテルもビーチも、綺麗に掃除されていてゴミがほとんどないことと、日本以上に治安が良いことだ。

出稼ぎ労働者が報われる日は来るのか

ただし、ドバイは格差社会。ドバイの人口の10％程度を占める現地で生まれた大金持ちや白人富裕層は南側に住み、人口の90％を占めるインド、パキスタン、フィリピン、エジプト、アフリカなどからの出稼ぎ労働者は北側に住んでいる。

出稼ぎ労働者でも、出世しやすいのは白人（ロシア、ウクライナを含む）と言われており、お金がないから、生活が苦しいからといって、薬物犯罪や暴力犯罪を犯したら、即刻国外退去。二度とドバイに入国できないというルールがある。だから、犯罪が少ない。なかなか合理的な考え方だ。

2024年の年末、僕たち家族が住むロシアのカザンが、無人機による攻撃を受けた。火災や停電が起こり、外出が危険な状態になったため、ドバイのホテルに緊急避難した。2週間ほどの滞在だったが、そのときに利用したタクシーのドライバーも、出稼ぎに来ているパキスタン人だった。

一日12時間、週6日働いて、給料はようやく1000ドル、日本円で15万円程度。基本給は5万円程度の歩合制なので、走り続けなければ給料は上がらない。

10畳ほどの部屋に2段ベッドが16個というぎゅうぎゅう詰めの部屋で寝泊まりし、家賃3万円。食費に2万円。残りの10万円は、本国の家族をサポートするために仕送りをしている。それでも、「パキスタンには仕事がないから、ドバイで仕事ができるのはありがたい」と彼は言っていた。

語学留学していたフィリピンでも、同じような話を聞いた。あれからもう10年近く経つというのに、出稼ぎ労働者たちの生活は依然として厳しい。彼らの努力と苦労が報われることを祈るばかりだ。

妻も出稼ぎ経験者だったからこそ、強くそう感じる。

森 翔吾