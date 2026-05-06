敵地アストロズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に今季6試合目の先発登板。打者としてはラインナップに入らず、投球に専念。2回に特大の先制ソロを浴びた。今年32イニング目で初の被弾になった。3回にも一発を浴びている。2回先頭ウォーカーへの初球だった。内角高めの157キロ速球を捉えられ、左翼席への特大アーチに。これが大谷にとって今季初めての被弾になった。後続は抑え