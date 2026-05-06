行方が分からなくなっているのは鮭川村曲川の無職・新田昭子さん（84）です。警察の調べによりますと新田さんは4日午後3時半ごろ、ササダケを採ろうと自宅近くの山に1人で入ったまま行方が分からなくなっているものです。新田さんは自身が所有する山に入ったとみられていて、警察などが5日に引き続き、6日も捜索を行ったところ、意識不明の高齢女性を発見したということです。警察が身元の確認を急いでいます。