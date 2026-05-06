ミスをしたくない。そう思うほど、かえって前に進めなくなってしまうことはないだろうか。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「自分は間違っているかもしれない」という姿勢こそが、人を前に進ませると語る。今回は池田氏に「完璧主義な人が陥りがちな思考」について話を伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文／照宮遼子）成功からの大きな挫折。そし