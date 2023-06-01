【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を巡り、ホワイトハウスで記者団に「我々が完全に主導権を握っている」と述べ、自信を示した。トランプ氏は、イランの船舶が米軍によって「徹底的に攻撃された」と述べ、作戦は「極めて順調に進んでいる」との見方を示した。イランとの交渉について、「彼らは合意を望んでいる」と改めて主張し、