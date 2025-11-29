＜義母のアポなし訪問＞急にお義母さんが来たストレスで心を抉られたので、さっさと帰してみました！
お義母さんのアポなし訪問は地獄絵図。投稿者さんはお義母さんから「もう近くにきています。しばらく行っていないから久しぶりにお邪魔していいかしら？ 雨が降っているし家にいるよね？」といったLINEが届いたそうです。
『あと1時間したら義母がうちにくる。ここ半年は、旦那が不在のときにくることはなかったのに。これを機にまた頻繁にくるようになりそうで憂鬱。さっさと帰ってほしい。せっかく子どもが寝たのに起きてしまうし、自分の自由時間もなくなるし最悪』
義母の急なアポなし訪問で、昼寝した子が起こされる…うちも同じ！
子育て中なら、毎日が戦争。なかなか家を片付けることもできません。そんななかでの、お義母さんの突撃訪問……パニックに陥りそうです。
『うちの義母だったらもう家にきている。「少し早く着いちゃって」と約束の時間よりずっと前にくる』
『うちも初孫で脳内お花畑になっちゃってよくきていた。義父が定年を迎えたらくる頻度かなり減ったよ』
『義母がくるときは実母も呼んで、面倒なことは一気に片付けていた』
一度許してしまうと「嫁が受け入れた」と認識され、訪問が常態化してしまうこともあるかもしれません。だんだん子育てに干渉してくる場合もあるでしょう。合鍵は作られないよう気をつけてとのアドバイスもありました。
投稿者さんは実況を続けます。「40分前にきた。まだいる。早く帰って」と合戦の場にいるようです。
ウソも方便。義母を追い返す方法は？
断るときには「上手な言い訳を」とアドバイスするママもいました。
『「すみません、私も外出中なんです」と軽く流せばいい』
でも今回そんな余裕はなかったという投稿者さん。0歳児がいて、大雨が降っているのに外出というウソは浮かばなかったとのこと。「家事をしていてLINEに気づかなくて40分放置している間に、13時に行く約束にされていた」と断る時間すら与えられなかったようです。
『「午後から出掛けるので14時までしか会えません」と区切りをつける』
『私は軽い在宅ワークしている。面倒な誘いには、仕事があって……と断る口実に使えて便利』
上の子のお迎えが早まったとか子育てサロンに行く予定があることを理由にすれば、角も立ちにくいという意見もありました。
義母を迎え入れるなら散らかったままでいいよ！
お義母さんに気をつかって家を片付ける必要はないという声もちらほら。
『「いらっしゃいませ」の挨拶の後は、もう子どもと一緒に寝ていたらいいよ。あえてボロボロの服で髪の毛もボサボサにしてさ。部屋もオムツとガーゼでも散乱させて。「息子がいるときしかきちゃダメね」という空気感を充満させる』
ムリをしてもストレスが増えるだけ。部屋はそのままで、むしろ今は子育てで精一杯なので部屋を片付ける余裕はないと見せてもいいのかもしれません。また「嫁は義母の訪問を歓迎していない」と分かってもらうことが大切だという考えもありました。
来てしまった義母を早く帰す方法
投稿者さん宅にもうお義母さんがきている状態。早めに帰らせるための工夫も紹介されました。
『マスクしてハアハアしてあまりしゃべらない。調子が悪い雰囲気を演出すれば、長居はされないはず』
『玄関先で「あ、上がりますか？」と笑顔なしで応対し、慇懃無礼に追い返す』
『この際、もう帰ってくれってはっきり言ったらいいと思う。疲れているからゆっくりさせてほしいと』
「イヤがっている」という意思表示をはっきり示すことが重要だと言います。玄関先で追い返そうと振る舞っても。しっかりと「あなたは招かざる感」を漂わせてもいいかもしれません。またはっきりとお義母さんに「こういうことは迷惑だ」と伝えるママもいました。
突撃訪問してきた義母。その後の結末は？
結局、投稿者さんは「買いものがあるから今日は帰って」と伝え、義母はようやく帰宅。「急にきたのに手土産もなし。私が頼んでいたドーナツを勝手に選んで3つも食べた。旦那と上の子用に数を合わせて買っていたのに」と嘆きます。
『お疲れさま。夕ごはんまで居座るのかと思ったけれど、よかった。旦那さんに連絡して、今日は早めに会社を出てもらってお弁当でもプリンでも買ってきてもらいなよ』
実はまだお義母さんがいるときに投稿者さんが授乳していたら、寝室にまで入り込んできたそう。「寝かしつけ得意だから私が代わるよ」と言われたことに大きな不快感を覚えたとのこと。お子さんが寝なかったそうで、それも「母乳が出ていないせいだ」と義母に決めつけられ、ストレスは限界に達したと言います。
旦那さんは義母にしっかり説明を
『寝室に入ってくるなんて非常識。旦那さんはもっとはっきり義母に伝えるべき』
投稿者さんが旦那さんに不満を伝えたところ、「本当急だよな」と他人ごとだった模様。それでどっと疲れたそうです。旦那さんに気持ちを分かってもらえなければ、当然のことでしょう。突撃訪問を防ぐには、旦那さんの協力も欠かせません。
『旦那に「アポなし訪問はやめて。次に同じことがあれば実家に帰るからね」と釘を刺すべき』
『「次は〇〇さん（旦那）がいるときにいらしてくださいね」と伝えてみては？』
旦那さんには、ママが負担を抱え込んでいることを伝えることが大切。家庭の問題として分かち合う姿勢が必要なのでしょう。
義母にも改めて訪問のルールを伝えるしかない
子どもを産んだばかりの筆者の知人も、義母の訪問のストレスに耐え切れず実母に泣きながら電話をしたことがあります。お義母さんのアポなし訪問は「孫に会いたい」「嫁を気遣っているつもり」という善意からくる場合もあります。でもお義母さんは気をつかう存在。ママにとっては大きな負担であり、自由時間を奪われ、心身ともに疲弊してしまうでしょう。
本当に関係を良好に保ちたいのなら、訪問は事前の約束が前提と伝えること。ママの生活を尊重する姿勢が不可欠です。旦那さんからはっきりとアポなし訪問はイヤだという意思を伝えてもらう必要があります。
家族であってもプライバシーはあり、境界線は必要。お互いの生活を尊重してこそ、本当の意味でいい関係を築けるのではないでしょうか。