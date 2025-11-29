鹿島社長は“茨城ダービー”を心待ち。新たな歴史を刻んだ水戸を前田大然も祝福「一体感があるチームはそりゃ強いよ！」
「優勝、昇格おめでとうございます！ 一体感があるチームはそりゃ強いよ！ プレッシャーのある中、本当に素晴らしい試合でした！ ここからがスタート！ 引き続き応援しています！」
セルティックに所属する前田大然が自身のXを更新。古巣の偉業を祝福した。
11月29日に行なわれたJ２最終節で、水戸はホームで大分と対戦し、２−０で勝利。この結果、クラブ史上初のJ２優勝＆J１昇格を果たした。
「J２優勝にJ１昇格、本当におめでとうございます！」と発信したのは、同じ茨城県のクラブで、鹿島アントラーズの代表取締役社長を務める小泉文明氏だ。「来季から茨城ダービーが出来ることを嬉しく思ってます！ 茨城のサッカー熱を両チームで引っ張って行きましょう！ 改めまして、本当におめでとうございます！」と伝えた。
前田と同じく、かつて水戸に籍を置き、現在はシント＝トロイデンでプレーする伊藤涼太郎もメッセージを送った。
「水戸ホーリーホックに関わる全ての皆さんおめでとうございます。河川敷で練習していた頃を知っている身としては、本当にとんでもない事を成し遂げたな、と朝から鳥肌が止まらないです！ みなさんの努力が報われて本当に嬉しい！ これからもっと水戸の街がサッカーで盛り上がる事を願ってます！！」
歴史を塗り替えた水戸が、新たなステージでどんな戦いを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
