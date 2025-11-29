¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç£±²¯±ß¡ª¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¨¡¨¡´ë²è¡¦Áí¹ç±é½Ð¶¶ËÜÏÂÌÀ¤¬¸ì¤ë¡ÖÇÛ¿®¤Ç¾Þ¥ìー¥¹¤òºî¤ëÍýÍ³¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2023Ç¯¤«¤é¥Õ¥êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±é½Ð²È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¶¶ËÜÏÂÌÀ»á¡£Prime Video¤ÇºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¡Ê¢¨Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆüËÜ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¿®¸å£±¤«·î°ÊÆâ¤Î¹ñÆâ»ëÄ°¿ô¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤¬°ìÌÜ¤òÃÖ¤¯¡¢¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Î»Å»ö½Ñ¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤ÈÃæÅç·ò¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ª
Æü¥Æ¥ìÂà¼Ò»þ¤Ë³ëÆ£¤·¤¿¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý
¨¡¨¡Ìó20Ç¯ºßÀÒ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é£³Ç¯¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤äSNS¤Ç¼¡¡¹¤È¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤¤ï¤É¤¤¾Ð¤¤¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄÉ¤¤¹þ¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
ËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤ä¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤ÎËÜ¼Á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÇÛ¿®¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÇÛ¿®¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£Á´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á°ìÀ¸·üÌ¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¡£¤½¤·¤ÆËèÆü½Ð¤ë»ëÄ°Î¨¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò»²¹Í¤ËºÙÉô¤ò½¤Àµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤³¤½¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤ÎÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Prime Video¤ÇºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬1Æü¸Â¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¡£Prime Video¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢ËèÆü3000Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤«Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Prime Video¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò´Ñ¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬YouTube¤äTikTok¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤ÎPR¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
²è¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥¢ー¥ë¤ÎÎëÌÚ¸ÂÀ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤ë±é½Ð¤äµðÂç¤ÊLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¥¢¥Ã¥×¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÀßÄê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬ÁêÊý¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç»ØÌ¾¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÊú¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
´ÑµÒ¤ÎÊý¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤òÅêÉ¼¤·¡¢1ÁÈ¤º¤ÄÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤ÏÀ©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î´Î¤È¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¹ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÊ¬¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£µÕ¤ËºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡£Á´°÷¤ò¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£²³ä¤Î¿Í¤Ë¶¯Îõ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤éºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÀï½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤òÇÛ¿®¤é¤·¤¤»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö£±²¯±ß¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡Prime Video¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤È¤Ä¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤¬Amazon¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö²¿¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬2023Ç¯£±·î¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È´ë²è¤·¤Æ¤«¤é£²¥ö·î¸å¤Ë¤ÏÊüÁ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢À©ºî¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤¬Ã»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶¥µ»¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö£±Ç¯¸å¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¼ýÏ¿¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëìÔÂô¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Í½»»¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£Prime Video¤Î¤¹¤´¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ½»»¤òÅê²¼¤·¤Æ¡Ö´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ë¹½¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÍ½»»¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í½»»¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é´Ñ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¡Ö£±²¯±ß¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ª¤¬²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥»¥Ã¥È¤Ë£±²¯±ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀ©ºîÈñ¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¹ð¼ýÆþ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï²áÅÏ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤äÀ©ºî¼Ô¤Ê¤É¤Î¿Íºà¤â¡¢º£¸å¡È²Ô¤²¤ë¡ÉÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ØÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»Å»ö¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢Êó½·¤ò´ð½à¤À¤±¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö²Ô¤²¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿´¤Ë¶Á¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ì¤ë¤«¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤â¡¢¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¤ä¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡Ù¤Ê¤É¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ñËÜ¤Î¸¶Íý¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤³¤½ºÍÇ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤ê¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×
¨¡¨¡¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±¤ë´ë²è¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊ»¤»¤Æ´ë²èÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¿®Íê¤¹¤ëÁêÊý¤È°ì½ï¤ËÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç½ÎÏ¤äÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¾¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¤òÎý¤ê¾å¤²¤ëÎÏ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÃæ¤Î¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ë£±Æü¤Ç±Ø¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö´°À®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´î¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ä¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ä¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î´é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤·¤¿É½¾ð¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤¤´ë²è¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Öºä¾åÇ¦¡¢²È¤òÇã¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Êー¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¡ÖÊüÁ÷¤·¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ë²è¤ÎÃæ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤´ë²è¤Ï·×»»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤¤¤¤´ë²è¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬´Ñ¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ËÅÒ¤±¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤·ÅÙ¶»¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡©
ËÍ¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Èºî¤ì¤ë»þÂå¤¬¤¤¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÊÀ¤³¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î»þÂå¤À¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÀ¤¤¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ªÂê¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý°Ê³°¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤ÏPrime Video¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTube¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½Ð¤·»®¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢´ë²è¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¾Þ¥ìー¥¹¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶¯ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¤¤¿¤ë½ê¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾»³¾¿