B1長崎所属の韓国代表イヒョンジュンが33得点の大暴れ…W杯予選で格上の中国撃破

11月28日、北京のウクソン・アリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」の韓国代表（FIBAランキング56位）vs中国代表（同27位）が行われ、韓国が80－76で勝利した。

序盤は点を取り合う展開となるが、韓国はB1長崎ヴェルカに所属するイヒョンジュンを中心に得点を重ね、24－16で第1クォーターを終えた。第2クォーターに入っても韓国の勢いは止まらず、47－34と13点リード。イヒョンジュンは前半だけで6本もの3ポイントを決める活躍で韓国をけん引した。

後半に入ると両者一歩も譲らぬ展開となる中、韓国が9点リードの61－52で最終クォーターへ。韓国は中国のチェンシュアイポンの得点をきっかけにして0－13のランを食らい、残り1分半で6点差まで追い上げられるが、辛くも4点差で逃げ切った。

韓国はチーム全体で3ポイント成功率45.5パーセント（14/31本）と高確率で外からのシュートを沈めた。個人スタッツでは、イヒョンジュンが3ポイントを14本中9本成功させ、33得点14リバウンド2スティールでダブルダブルを達成。イジョンヒョンとアンヨンジュンが13得点を挙げた。

一方、中国はリャオサンニンが17得点4リバウンド4アシスト、ジョウチーが11得点12リバウンドのダブルダブルをマークしたが、ホームで痛い黒星スタートとなった。

なお、日本代表と同じグループBに入っている両チームは、12月1日に韓国のホームで再戦。来年2月末のWindow2、来年7月のWindow3では日本とも対戦する予定。

■試合結果



中国 76－80 韓国



CHN｜16｜18｜18｜24｜＝76



KOR｜24｜23｜14｜19｜＝80

【動画】イヒョンジュン大暴れ！中国vs韓国のハイライト映像