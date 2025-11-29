Image: Amazon

パワーと省エネのバランスが良き。

長らく加湿器難民してました。今まである意味「とりこれ」で、某メーカーの「空気清浄機＋加湿器」のヤツを使っていました。

まぁ、空気清浄のついでに加湿もしてくれるからいいかな…とかで選んでいたのですが、メンテが意外と大変。

謎のキィ…キィ…音も聞こえてきて（たぶん加湿フィルターが回転する音）、こりゃ寝てられないな。ってわけで、加湿だけでいいからガチなヤツを買おう！と思い立ったのが2022年。そして選んだのがダイニチ。

ダイニチ 加湿器 ハイブリッド式(木造和室8.5畳まで/プレハブ洋室14畳まで) HD-RXC500C-T 18,720円 Amazonで見る PR PR

今Amazonで買えるモデルだとコレですね。

ちょっとお高めですけど、ダイニチ本当に良かったです。本当に良かったです（大事なことなので2度）。

素早く加湿、調整も柔軟

仕様としては、温風気化式と気化式のハイブリッド。

湿度が特に低いときは、ヒーターで温めた風をフィルターに通して送る。って感じ。これによって、低湿度時は一気に湿度を上げてくれますし、湿度がいい感じになってきたらヒーターを切って風だけ送って節電。

おかげで、広いリビングもかなりの速度で湿度上がりますし、湿度維持なら省エネなのでさらに気分がいい。湿度コントロールも柔軟です。

消費電力は加熱式より安い（超音波式には負けるけど）

ちなみに、このモデルの具体的な最大消費電力は…

・ターボモードで170W ・静音モードで161W ・ecoモード（僕は寝る時コレ）だとわずか12W

そりゃあ霧がシュワシュワ出る超音波式に比べると消費電力は高め。でも、常にお湯を沸かしている加熱式に比べたら消費電力半分以下。また、これは最大消費電力なので、ヒーターを使わない状態だとさらにエコくなります。

また、超音波式のように周囲が水で濡れることもなければ、加熱式みたいに熱くないので子供やペットが特攻しがちな家庭でも安心・安全。加湿力と使い勝手、省エネ性を両立したバランス型ファイターみたいなヤツですね。

過去モデルですが僕が家で使っているレビューもどうぞ。

シンプルでお上品でお静かでおパワフル。ダイニチのハイブリッド加湿器が満足度高すぎたので聞いてください

空気清浄はしてくれないので、冬しか出番はありません。

でも、その分「加湿」と「暮らしやすさ」に特化した家電。専門性を極めれば、体験の質も上がることを実感できました。ダイニチおすすめ！

