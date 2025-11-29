「アデリアレトロ」×「メリーチョコレート」コラボ第2弾！ 復刻デザインのグラス＆アソートメント缶が登場
チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、12月1日（月）10時00分から、レトロな器が人気の「アデリアレトロ」とコラボレーションした商品第2弾を、公式オンラインショップ限定で予約販売する。
【写真】黄色の花柄がすてき！ 脚付きグラスもセット
■3点セットのコラボ商品
今回発売される「はじけるキャンディチョコレート。×アデリアレトロ『コラボBOX』」は、明るい黄色の花々が散りばめられた“純潔”の復刻グラスがデザインされたコラボ商品第2弾。
セットには、5種類のドリンクをモチーフにしたチョコレートが楽しめるオンライン限定カラーの「アソートメント缶」や、爽やかに香り立つメロンクリームソーダ風味の「メロンクリームソーダチョコレート」が入っている。
また、昭和47年に発売された柄“純潔”をあしらった「アデリアレトロ 脚付きグラス『純潔』」も付属。グラスは下から上にかけて花柄の密度が高くなり、グラデーションのような美しさを感じさせるデザインとなっている。
