異色コラボに込められたデザインの思想2026年4月6日、レクサスは、米国シカゴで開催されたアートイベント「EXPO Chicago」において、ビジュアルアーティストのアレックス・アルパート氏とのコラボレーションによる特別な一台、「レクサス IS 350」のカスタムモデルを発表しました。自動車と現代アートを融合させたこのプロジェクトは、単なる移動手段としてのクルマの枠を超え、文化的な表現媒体としての新たな可能性を提示す