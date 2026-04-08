劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日全国公開）が「豆しば」とコラボレーションしたCMが公開された。2017年の『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』の公開時に実現したコラボから、9年の時を経て再び帰ってきた特別な企画となる。【動画】かわいい（笑）司波達也が豆しばに！復活した伝説のコラボコラボCMでは、新規描き下ろし豆司波達也も登場する。『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立され