4月5日、日本マクドナルドの公式Xに投稿された1本の動画が、SNSを大いに沸かせている。「この声…まさか！」というコメントとともに公開された映像には、ニュータイプ特有の“キラキラ”エフェクトからハンバーガーのシルエットが迫る演出が施され、「何かしら…来るわ！」「これは…新しいバーガー！？」「見えるぞ！私にも見える！」という3人の声が収録されていた。【写真】「これは…新しいバーガー！？」マクドナルドによる