この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの珍賃貸」がYouTubeで「【天然温泉付き!?】静岡県の激安物件を調査したら、賃貸のレベルが”日本一”だった。」と題した動画を公開。静岡県内で見つけた驚きの激安賃貸物件を巡り、そのユニークな魅力を紹介した。

動画では、浜松市、静岡市、熱海市という3つのエリアで個性豊かな物件を内見。中でも浜松市で見つかった物件は、家賃1万3000円という破格にもかかわらず、リノベーション済みのデザイナーズ風の内装で、出演者一同を驚かせた。進行役のゴリラさんは「史上最も優秀な物件」と絶賛している。

一方で、静岡市で紹介された「富士山が見える」という物件では、出演者が期待を込めて窓の外を確認するも、建物や電線に遮られ、かろうじて山頂が見える程度という結果に。期待とは裏腹の展開に、落胆を隠せない様子だった。

最後に訪れた熱海市の物件は、リゾートマンションの一室。豪華なロビーや屋上からの絶景、そして何よりも天然温泉の大浴場が利用可能という点が最大の魅力だ。しかし、部屋自体は年季の入った和室で、外観とのギャップが激しい。家賃は2万5000円と安価だが、管理費や温泉料、水道料などを合わせると合計5万7000円を超えることが判明し、ゴリラさんは「家賃より管理費の方が高い」と驚愕した。

動画は、安さだけでなく、それぞれに強烈な個性を持つ静岡の賃貸物件の奥深さを示している。単なる価格だけでは測れない、住まいの新たな価値観に気づかされる内容だ。

YouTubeの動画内容

08:12

「史上最も優秀な物件」と絶賛する浜松の激安デザイナーズ
22:30

期待の「富士山ビュー」の残念な結果
33:35

熱海のリゾートマンション風物件が登場
43:22

天然温泉付き大浴場の全貌が明らかに
45:28

衝撃の総額発表！家賃2.5万円に隠された費用とは

