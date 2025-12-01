この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で公開した「変なお坊さん」と題した動画に出演。ご火葬の現場で出会った、印象的な僧侶たちの驚きのエピソードを明かした。



下駄氏はまず、「ほとんどの僧侶はちゃんとした方」と前置きした上で、自身の経験を語り始めた。ある日、ご火葬の場に現れたのは「メタラー（ヘヴィメタルバンドのメンバー）みたいな」長髪の若い僧侶だったという。宗派によっては髪型が自由な場合もあると解説しつつも、問題はその見た目がご遺族に与えた印象だったと指摘する。



その僧侶の姿に、ご遺族が明らかに不信感を抱いている様子が伝わってきたという。下駄氏は、たとえ宗派の教えで許されていても「ご遺族に不信感を与えてしまうのは、僧侶として失敗」との持論を展開。故人を見送る大切な場で、ご遺族を不安にさせてはならないという、元職員ならではの視点を語った。



さらに、読経中に起きた別の珍事にも言及。厳粛な雰囲気の中、どこからか「ぷぅー」という音が響き、読経が一時中断。ご導師様は咳払いでごまかしたが、再び「ブッ」と、今度はさらに低い音が鳴り響き、再び読経が止まってしまった。ご遺族が笑いをこらえる異様な状況だったが、下駄氏は音の出どころがご導師様本人であったことを確信しており、「おめえだよ！」と心の中で叫んだと、当時の気まずい状況を振り返った。