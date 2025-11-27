話題の新店8軒をまとめて紹介！ 本格台湾料理レストランの2号店から、百名店に選出されているうなぎの新店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店（東京・原宿）

「最も洗練された本格台湾料理を楽しめるレストラン」として知られる「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」。2019年9月に日本1号店の「富錦樹台菜香檳 コレド室町テラス店」がオープン、そして2号店が、2025年11月、原宿クエストの5階にオープンしました。

富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店 写真：お店から

2. MAISON KUROSU 学芸大学店（東京・学芸大学）

＜店舗情報＞◆富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエスト 5FTEL : 050-5597-4179

2025年10月、学芸大学駅から徒歩3分ほどの場所に、世田谷・用賀で人気を集めるブーランジュリー「MAISON KUROSU」の2号店が待望のオープンを迎えました。

MAISON KUROSU 学芸大学店 写真：お店から

3. otto o otto（東京・大崎広小路）

＜店舗情報＞◆MAISON KUROSU 学芸大学店住所 : 東京都目黒区碑文谷6-7-22TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年8月、大崎広小路駅から徒歩約6分、TOCビル横の1･2階にイタリア料理とワインの店「otto o otto（オットオオット）」がオープンしました。

otto o otto 写真：お店から

4. I’m donut ? 京都店（京都河原町）

＜店舗情報＞◆otto o otto住所 : 東京都品川区西五反田7-13-1 tocconnect 1F・2FTEL : 070-1453-3445

2025年9月、京都河原町駅から徒歩3分の場所に、生ドーナツブームを牽引する人気店「I’m donut ?」の京都店がオープンしました。

I’m donut ? 京都店 写真：お店から

5. NANAIRO（東京・春日）

＜店舗情報＞◆I'm donut ? 京都店住所 : 京都府京都市中京区河原町通四条上ル塩屋町324TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年10月、春日駅から徒歩約6分、白山通りから1本入ったところに、その日ごとに仕入れる季節の食材を活かしたイタリアンが楽しめる「NANAIRO」がオープンしました。

nanairo 写真：お店から

6. Béarnaise RUSTEAKS（東京・月島）

＜店舗情報＞◆nanairo住所 : 東京都文京区小石川1-27-4TEL : 050-5597-1570

2025年10月、月島駅6番出口から徒歩約1分のところに、ステーキと一品料理を楽しめる「Béarnaise RUSTEAKS（ベアルネーズ ラステイクス）」がオープンしました。広尾にある食べログ ステーキ・鉄板焼き EAST 百名店「RUSTEAKS」を運営する株式会社RUSTICがプロデュースする新店です。

Béarnaise RUSTEAKS 写真：お店から

7. マサヒコオズミパリ 大丸東京店（東京駅）

＜店舗情報＞◆Béarnaise RUSTEAKS住所 : 東京都中央区佃2-8-5 1FTEL : 050-5597-2475

2025年10月、東京駅直結の「大丸東京」内に、フランスの伝統菓子をベースに、3D CAD技術を用いた独創的なデザインのスイーツが人気の大阪発のパティスリー「マサヒコオズミパリ」がオープンしました。

マサヒコオズミパリ 大丸東京店 出典：中目のやっこさんさん

8. 炭焼うな富士 神楽坂店（東京・飯田橋）

＜店舗情報＞◆マサヒコオズミパリ 大丸東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

1995年に名古屋で創業し、現在では「食べログ うなぎ 百名店」にも選出されている「炭焼 うな富士」。同ブランドが2025年10月、東京・八重洲、日比谷に続く関東3店舗目として、神楽坂に新店をオープンしました。

炭焼うな富士 神楽坂店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆炭焼うな富士 神楽坂店住所 : 東京都新宿区神楽坂3-5 神楽坂センタービルTEL : 050-5597-0752

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

