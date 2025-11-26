スイッチ入れればすぐに暖かくなるのがセラミックファンヒーターの強み。狭い部屋なら十分に効果発揮しますし、冬場は急な温度差によるヒートショックを避けるために、風呂の脱衣所などに置く事例も増えています。

アイリスオーヤマのセラミックファンヒーターは、人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサーを搭載しています。

人が近くにいることを検知すると自動的に運転が始まり、人がいなくなるとOFFに。消し忘れがないので省エネになるだけでなく、安全性も高いです。

転倒時には自動的に電源OFFになるので、小さな子どもやペットがいるご家庭でも安心して使えます。

Image: Amazon

温風は弱（600W）と強（1,200W）の2段階切り替え。活性炭脱臭フィルターを搭載しているので、イヤな匂いがこもることもありません。

Amazonブラックフライデーでは、29%OFFの4,650円になっています。人感センサー付きの高機能モデルで5,000円を切るのはかなりお買い得です。

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) セラミックファンヒーター 人感センサー付 4,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon