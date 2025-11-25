鈴木愛理が自身のInstagramを更新し、ニューヘアスタイルを公開した。

■鈴木愛理が2026年のカレンダー発売記念イベントを開催

【写真】ロングからボブヘアにイメチェンした鈴木愛理

11月23日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYAで2026年カレンダーの発売記念イベントを開催した鈴木。「久々にみんなに会えて嬉しかった」とイベントの感想を綴った。続けて「あ、髪切りました！！！！！」と報告。バッサリとカットして肩くらい長さの大人っぽいボブヘアを披露した。

公開されたのは、6枚の写真と動画。美デコルテが際立つ黒トップス姿での自撮りショット(1枚目）、少し首を傾けている様子(2枚目)、黒のセットアップ姿（3枚目）、スマホの画面を見ながらの自撮り（4枚目）、HMV&BOOKSのパネルの前でのスマイルショット（6枚目）さらに、髪を揺らす動画も。

この投稿に、矢島舞美が「かわゆ（ハートマーク）」、吉田朱里が「かわいすぎーーー」とコメント。SNSではファンの「髪短いのもかわいい」「ここまで短いのっていつぶり？」と様々な反応が集まっている。

■ニューヘアスタイルの鈴木愛理が迎えてくれるイベントを擬似体験

鈴木愛理のマネージャー公式Instagramには、ニューヘアスタイルで行われたイベント（お渡し会）の雰囲気を体験できる動画を公開。

■これまではロングヘアの印象が強かった鈴木愛理

これまではロングヘアの印象が強かった鈴木。今回のボブカットへの変身は、過去のSNSと比較してもかなり思い切ったカットであることがわかる。