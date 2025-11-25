¡ÖŽÅŽÆŽºŽÚ...¥ä¥Ð¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ¯°Æ¤·¤¿¿Í¤È¥´¡¼½Ð¤·¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×¡¢»Â¿·¤¹¤®¤ë¿åÂ²´Û¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬X¤ÇÏÃÂê
ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤È³¹¤òºÌ¤ë¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡×¤Ë»Â¿·¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì🎄✨/
1,111É¤¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤¬·²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¤â!³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í👀
.
¤¼¤Ò¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤!
(@Sumida_Aquarium¤è¤ê°úÍÑ)
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×
¤³¤ì¤Ï¥¹¥´¤¤! ¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÇºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!!
¤³¤Á¤é¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ±´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡¢¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¤¡¼¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß1,111¸Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁõ¾þ¤·¤¿¤â¤Î¡£¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤¬¿åÎ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯ÆÃÀ¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏÁ´¤Æ¡¢À½Â¤²áÄø¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤êÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢Á´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹!
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖŽÅŽÆŽºŽÚ...¥ä¥Ð¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ìÈ¯°Æ¤·¤¿¿Í¤È¥´¡¼½Ð¤·¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¹¤´¡Á¤¤!! ¤³¤ó¤À¤±¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡£¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë2.6Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í!
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄêÈÖ¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SNS±Ç¤¨¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹! ¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
\ ¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì🎄✨/1,111É¤¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤¬·²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¤â¡ª³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í👀¤¼¤Ò¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/7NcEuLJaCI- ¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ú¸ø¼°¡Û (@Sumida_Aquarium) November 18, 2025
