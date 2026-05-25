2026年5月24日、テレビアニメ「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア！」がコラボレーションすることが分かり、中国のネットユーザーから賛否の声が上がっている。同コラボレーションは、江戸川（えどがわ）コナンが「名探偵プリキュア！」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に、キュアアンサーが「名探偵コナン」（読売テレビ・日本テレビ系）に登場する放送局や制作会社の枠を越えた異例の共演となる。併せて、コナンとキュアアンサーが