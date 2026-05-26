女優の佐々木希（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開し反響を呼んでいる。7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に出演する佐々木はドラマのプロモーション動画を公開。「この夏は是非、一線を越えるようなハラハラとした純愛、サスペンスを」PRした。子役ではなく、佐々木の幼少期の写真が使用された動画。ストーリーズには「小学生時代の写真、懐かしい」とつづった。