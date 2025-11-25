Äê»þÀ©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÄÏ¤ó¤À¹Ã»Ò±à¡¡Ãë´Ö¤Î»Å»ö¤ÏÃÙ¹ï¤ä¥µ¥Ü¤ê¤Î¾ï½¬ÈÈ¡Ä¸µºå¿À¥É¥é1¤Î¡ÈØò²ù¡É
¸µºå¿À¤ÎÃæ¹þ»á¤Ï¹ÃÉÜ¹©¤ÎÄê»þÀ©¤Ø¡Ä1Ç¯¸å¤ËÁ´ÆüÀ©¤Ø
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÎÌ´¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¸µºå¿À±¦ÏÓ¤Ç¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¡¡¿¡×¡ÊÀ¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à7ÈÖÄ®¡ËÅ¹¼ç¤ÎÃæ¹þ¿»á¤Ï¡¢1987Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë»³Íü¸©Î©¹ÃÉÜ¹©¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹â¹»À¸³è¤ÏÆ±¹»¤ÎÄê»þÀ©¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»Å»ö¢ªÎý½¬¢ª³Ø¹»¤ÎÆü¡¹¡£1Ç¯¸å¤Î1986Ç¯¤ËÁ´ÆüÀ©¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤Æ¤Î2ÅÙÌÜ¤Î1Ç¯½©¡¢´ØÅìÂç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤·¤ÆÀ»ÃÏ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÃÉÜ¹©¡¦¸¶½éÌé´ÆÆÄ¤Ø¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÂÎ¤âÂç¤¤¤¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÍ·¤Ó¤ÎÊý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹þ»á¤Ï¡¢1984Ç¯¤ÎÃæ3¤Î²Æ¤Ë¸¶´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¤ÏÆ±¹»¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ç®¤¯ÀâÆÀ¤µ¤ì¤ÆÌîµå¤ÎÆ»¤Ë¡ÈÉüµ¢¡É¤·¤¿¡£¡Ö¸¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¹ÃÉÜ¹©¤Î¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢»äÎ©¤Î»³Íü³Ø±¡¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ø¤Î²¸¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢1985Ç¯¤Ï¹ÃÉÜ¹©¤ÎÄê»þÀ©¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¸å¤Ë»î¸³¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¤ÆÁ´ÆüÀ©¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢1Ç¯¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äê»þÀ©¤Î»þ¤ÏÎý½¬¤Ë¤À¤±»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ãæ¹þ»á¤ÎÉð´ï¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â±¦ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹äÂ®µå¡£¸¶´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÄê»þÀ©¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ø²æ¤·¤¿¤éº¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡»Å»ö¢ªÎý½¬¢ª³Ø¹»¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¡Ö¥¬¥é¥¹²°¤µ¤ó¤Ç¤Í¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²Ë¤¹¤®¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥é¥¹¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ã¤Æ³ä¤ì¤¿ºÝ¤Ë±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î¤È¤³¤í¤ò¥Ö¥ï¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¡¼¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ï10»þ¤«¤é»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢12»þº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤Ï¡Ê¸á¸å¡Ë4»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç5»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡£¤½¤ì¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤ÆÍâ1986Ç¯¡¢1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ç¹ÃÉÜ¹©¤ÎÁ´ÆüÀ©1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÅÄÍ¥É×Åê¼ê¡Ê¸µµð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÆüÂçÌÀÀ¿¤Ë»³ÍüÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½©µ¨Âç²ñ¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢ÁáÂ®¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡½©¤Î»³ÍüÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤Çµ×»ü¾È²ÅÆâÌî¼ê¡Ê¸µºå¿À¡¢ÃæÆü¡Ë¤¬¤¤¤¿Åì³¤Âç¹ÃÉÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢»³Íü2°Ì¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¾ïÁí³Ø±¡¡¦ÅçÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó2-0¤Ç¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ï¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤Ë±äÄ¹10²ó4-3¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¤ÏÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¤Ë4-2¤ÇÀã¿«¤·¤¿¡£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÍüÂç²ñ¤Ç¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤ËÉé¤±¤Æ¡¢´ØÅìÂç²ñ¤Ç¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¼ºÅÀ½Å¤Í¡ÖÅÓÃæ¤ÇÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ¹þ»á¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ëºå¿À¤ÇÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¹â¹»»þÂå¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿169¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤ÊÌ¾Áª¼ê¡¦µ×»ü»á¤Î¤³¤È¤À¡£´ØÅìÂç²ñ·è¾¡¤Ï10°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤Î2¼ºÅÀ´°Åê¤Ç¤ÎV¡£¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£1ÈÖÍ··â¤Îµ×»ü»á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤â2°ÂÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤â¾®¤µ¤¤¤«¤éÅê¤²¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤ÇÍâ1987Ç¯¤Î½Õ¤ÎÁªÈ´ÀÚÉä¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½éÂÎ¸³¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¡ÖÂç¤¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤¦Â¸Ê¬¡¢Åê¤²¤¿¡£1²óÀï¤Ï¾¾»³ËÌ¤ò6-1¤ÇÂà¤±¡¢2²óÀï¤ÏÌÀÌî¤Ë2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹þ»á¤Ï´°Åê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÅìÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÇÁªÈ´½Ð¾ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Åì³¤Âç¹ÃÉÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¦¥Á¤Î´ÆÆÄ¤â¡Ø¤Ç¤¤¿¤é»³ÍüÆ±»Î¡¢·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åì³¤Âç¹ÃÉÜ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤À¤¬¡¢¹ÃÉÜ¹©¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÃÓÅÄ¤Ë0-9¤ÇÇÔÀï¡£°ìÊý¡¢Åì³¤Âç¹ÃÉÜ¤ÏPL³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¡È¹Ã»Ò±àÂÐ·è¡É¤Ï¹ÃÉÜ¹©¤Î¡ÉÉé¤±¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÓÅÄÀï¤ÏËÍ¤¬ÅÓÃæ¤ÇÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÌµÍý¤Ã¤Æ¤Í¡£5²ó¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ï¢Åê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Éª¡Ê¤Î¾õÂÖ¡Ë¤â°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»³Íü¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÀèÀ¸¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃæ¹þ»á¤Ï¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¡É¤Î¤È¤³¤í¤ËÉé¤±¤¿·Á¤Ç¡¢²¿¤«µ¤¤£°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£´ÆÆÄ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï´°·ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´°·ë¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¹Ã»Ò±à·Ð¸³¤Ï¤½¤Î½Õ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Â³¤¯1987Ç¯²Æ¤Î¹ÃÉÜ¹©¤Ï»³ÍüÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£Î©¤ÁºÉ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë