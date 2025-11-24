秋も深まり、乾燥や肌荒れが気になる季節。そんなとき、「温泉」で身も心もいたわるのはいかがでしょうか。温泉大国である日本には、「美肌」に効果のある泉質を持つ湯も数多く存在します。そこで今回は「温泉総選挙2025」の結果をもとに、乾燥が気になりだした今こそ行きたい「美肌にうれしい温泉」TOP3をご紹介します。

この冬行きたい、「美肌効果」が期待できる温泉は…

長引いた酷暑から一転、秋はほんの一瞬で姿を消し、朝晩の肌寒さに「温泉」が恋しい季節となりました。せっかくの休日を温泉で過ごすなら「成分に優れた湯」で、日々頑張ってくれているお肌をいたわりたいもの。

そこで今回は、一般社団法人ジャパンデザイン「旅して日本プロジェクト」主催、5省庁後援のもと行われた「温泉総選挙2025」の結果をもとに、「美肌にうれしい温泉」TOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：旅して日本プロジェクト

■後援：環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁（順不同）

■エントリー対象者：全国の温泉地

■エントリー温泉地数：77温泉地

■エントリー部門：絶景部門、美肌部門、秘湯／名湯部門、レジャー／街ぶら部門、湯治ウェルネス部門、歴史／文化部門、健康／スポーツ部門、おもてなし部門

■投票人数：5万0,275人

■投票総数：7万4,314票※

※ WEB投票とリアル投票いずれも、好きな温泉地に最大2回投票可能とした。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：王丸温泉（福岡県）

（※画像はイメージです。実際の施設とは異なります／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、福岡県宗像（むなかた）市にある「王丸温泉」。「宗像王丸・天然温泉やまつばさ」内にある「王丸温泉」は、その高いアルカリ度が不要な角質をやさしく洗い流し、とろみのある湯が肌を包み込みます。

また、「温泉ナノスチームサウナ」では、王丸温泉を高温加熱。超微粒子のスチームが髪や肌に成分をしみわたらせ、細胞の活性化やリラックス効果が期待できます。

さらに露天風呂には、西日本で希少な「ナトリウム・カルシウム硫酸塩泉」も。「傷の湯」として親しまれ、乾燥や肌荒れをやさしく癒してくれます。

湯上がりの肌はしっとりすべすべ、まさに“肌が喜ぶ”温泉です。

第2位は、まるで化粧水のような美肌湯

第2位：秋川渓谷瀬音の湯（東京都）

（※画像はイメージです。実際の施設とは異なります／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、東京都あきる野市にある「秋川渓谷瀬音の湯」。地下1,500mから湧き出すpH10.01という高アルカリ性の単純硫黄泉が特徴で、泉質のやわらかさから「化粧水のような湯」とも称されるほど、湯上がりはしっとりなめらか。肌荒れや乾燥が気になる季節にも心強い湯といえます。

過去の温泉総選挙では「美肌部門」の前身に当たる「うる肌部門」で3回第1位を獲得しており、全国屈指の美肌の湯として親しまれています。

また、同所は秋川と養沢川という2つの清流に囲まれた地点に位置し、温泉でお肌をいたわりながら新緑や紅葉といった四季折々の表情を楽しむことができます。

第1位：美又温泉（島根県）

（※画像はイメージです。実際の施設とは異なります／PIXTA）

第1位に輝いた島根県浜田市にある「美又温泉」は、江戸時代末期に発見された島根が誇る屈指の名湯。pH9.8〜9.9の高アルカリ性単純温泉に加え、メタケイ酸を豊富に含む泉質は、肌の古い角質をやさしく落とし、新陳代謝を促進します。

大学教授による学術的調査と温泉療法専門医による医学的調査という2つのエビデンスを有しており、肌の再生効果と保湿効果に優れた“至高の肌再生の湯”と称されています。

温泉水を使った化粧品や温泉スタンドもあり、まさに“持ち帰れる美肌”。実際、SNSでは「とろっとろの湯」「まるで化粧水のよう」などの口コミがあり、美容に関心のある方に定評があるようです。

静かな山間に佇む温泉地で、肌も心も深く癒される時間を過ごすことができます。

「高アルカリ性」が肌をしっとりなめらかに

「美肌が楽しめる温泉」TOP3は、王丸温泉を筆頭に、秋川渓谷瀬音の湯、美又温泉となりました。いずれも高アルカリ性の泉質を持ち、肌の古い角質をやさしく落とすことで、湯上がりはしっとり感やなめらかさが際立ちます。

季節の変わり目で肌がゆらぎやすいいまこそ、温泉の力で“肌を整える旅”に出かけてみてはいかがでしょうか。