予選落ちも久常涼と金谷拓実はシード確保 フィンランドの27歳が米ツアー初V
＜ザ・RSMクラシック 最終日◇23日◇シーアイランド・リゾートGC（ジョージア州）◇シーサイドC＝7005ヤード・パー70、プランテーションC＝7060ヤード・パー72＞フェデックスカップランキング上位100人に与えられるシード争いの最終戦が終了した。
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
サミ・ヴァリマキ（フィンランド）がトータル23アンダーで優勝。DPワールドツアーで2勝を挙げている27歳が、米ツアー初制覇を果たした。昨年の日本ツアー「ダンロップフェニックス」で優勝しているマックス・マクグリービー（米国）が1打差の2位だった。今大会には久常涼、金谷拓実、星野陸也、大西魁斗の4人が出場していたが、いずれも予選落ち。久常と金谷は、週末の結果次第でシード獲得が左右される状況だった。ランキング99位につけていた金谷は、同順位に踏みとどまり、ルーキーイヤーで初シードをつかんだ。また、久常もランキング95位と“圏内”で最終結果を待つ展開となったが、こちらも順位をキープし、2年連続でシードを確保した。
