「奈良小1女児殺害事件」が起きたのは2004年の11月17日のこと。奈良市で小学一年生だった女児が下校途中に誘拐、殺害され、自宅から約6キロ離れた農道脇で、遺体で発見された。ひと月以上経った同年12月30日に逮捕されたのは、毎日新聞販売店従業員だった小林薫（当時36）である。

【写真を見る】どんな表情で少女を殺めたのか…“快楽殺人犯”小林薫元死刑囚の素顔

小林はわいせつ目的で女児を誘拐し、マンション自室の浴室で行為に及んだ後、女児を殺害、遺体を遺棄した。事件から約ひと月後の12月14日には、女児の携帯電話を使い、被害者の母親に遺体の画像と、「次は妹だ」との脅迫メッセージを送るという、残忍極まりない犯行だった。小林には強制わいせつ致傷などの前科もあった。

逮捕後、移送される小林薫元死刑囚

【前編】では、当時の「週刊新潮」記事を再録。事件後、逮捕されるまで、行きつけの居酒屋やスナックで、女児の遺体の画像を見せびらかすという、小林の異常極まりない言動について詳述した。【後編】では同じく「週刊新潮」の記事を再録し、彼の成育歴、犯罪歴を明らかにする。

【前後編の後編】

（「週刊新潮」2005年1月13日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、肩書きなどは当時のままです）

＊＊＊

「あの子ならやりかねん」

小林薫は、大阪府住吉区で生まれ育った。

近所には、初詣の参拝客では大阪一といわれる住吉大社や、サッカーのワールドカップの試合が行われた長居スタジアムがある。

だが、小林の育った地区は、開発から取り残された雑然とした住宅街。その一画にある、古びた2階建ての三軒長屋が実家だった。近所の住人はこう話す。

「薫君が逮捕されたと聞いた時、ビックリしたけどやっぱりな、というんが正直な感想やった。あの子ならやりかねん、と思うたわけですよ。兄弟の中では一番の根性なしで、ちょっとでも嫌なことがあると、すぐに投げ出す子やった。小さい頃から暗かったし、目つきも怖い時があった。だから友達も少なかった」

小4で母親が死去

父親は、プロパンガスの販売業を営んでいた。主に住吉大社で営業するテキ屋を相手にした商売だったが、経済的に豊かな家庭ではなかった。小林は3人兄弟の長男で、祖母が一緒に住んでいた。母親は、小林が小学4年の頃に亡くなっている。別の住人によれば、

「それからやったわ、薫君がおかしゅうなったのは。父親は気の短い人で、酒が入るとすぐキレることがありました。けど、母親が健在の頃は、母親が宥めたりして父親の暴走を止めることができた。ところが、三男を産む時に難産で、母親が亡くなってしまった。三男も脳性マヒで重い障害が残ってな。家族にとってはえらいショックやったと思います。特に父親が荒れてしまって、その矛先が薫君に向かったんやと思う。酒が入ると薫君をよく殴ってました。生活は荒んでましたよ。父親は満足に子供達に食事も作ってなかったと思う。若い頃の薫君はガリガリに痩せてましたから」

小林は、地元の公立小、中学校を経て、豊中市にある私立高校に進学した。同級生はこう振り返る。

「小学校の頃から、小林は上の者や同級生の前では大人しくしとるんですが、年下にはすぐ暴力をふるったり、イジメたりするタイプでした。低学年の頃ですが、自分の弟が可愛がっていたウサギを、近所の人が見ている前で、高い塀の上から叩き落として殺したことがあった。弟は泣きじゃくってましたが、悪びれた様子もなく、ニタニタとした表情が忘れられません」

別の同級生も言う。

「中学時代には、早くも性的な雑誌を買い込んでは見せびらかしたりしていた。スカートめくりをしたり、万引きもやっていた。陸上部に入ってはいましたが、熱心ではなく、成績もクラスでビリの方。やはり友達がいなくて、すぐ家に帰っては近所の年下の子供にちょっかいを出していた」

部屋からはビデオが

高校卒業後、昭和62年に小林は大阪市内の居酒屋チェーン店に就職するが、長続きはしなかった。

「仕事は皿洗いやテーブルの後片付け、オーダーを取ったり、厨房で大根を摺ったりなど。新米のまま辞めたかな。神経質そうなタイプだったし、無口だったことぐらいしか記憶に残っていない」（従業員）

半年で退社した後、次に読売新聞の販売店に就職するが、この頃に最初の事件を起こしている。平成元年6月、20歳になった小林は、友人のキャッシュカードを盗み、20万円を引き出した窃盗容疑で箕面署に逮捕された。だが、この逮捕をきっかけに余罪がゴロゴロと出た。箕面市では、その年の春から幼女を対象にした強制わいせつ事件が多発していたが、その犯人と小林の人相が酷似しており、同署が追及した結果、小林は犯行を次々と自供したのである。被害者は、5歳の幼稚園児ら幼女8人に及んだ。

当時、事件を取材した地元記者はこう話す。

「小林宅からは、少女嗜好のビデオと雑誌30〜40冊が見つかった。本人の供述によれば、高校2年の時に後輩の家でアニメの少女嗜好ビデオを見てからとりこになったという。ガールフレンドが欲しくて、スナックなどで大人の女性に声をかけたが相手にされなかった。幼女ならイタズラしても親や警察に言わないだろうと思ってやったとも供述しています」

植え込みの陰で女児を襲い

最初の犯罪では執行猶予が付いた。だが、2年後の平成3年7月に、再び小林は住吉区の公団住宅で、5歳の女児の首を絞めて殺人未遂で逮捕されたのである。

当時、犯人の小林を取り押さえた喫茶店の経営者はこう話す。

「公団の前をスクーターで通りかかったら、踊り場から、『痴漢！ 追っかけて！』という女性の叫び声が聞こえたんです。建物の陰に隠れるように若い男が逃げて行くのが見えました。背の低い、痩せた男でめがねをかけていました。首を絞められた女の子は、幼稚園児でしたが、公団の前にある植え込みの陰で襲われたそうです」

今度は懲役3年の実刑だった。それから十数年の歳月が流れたが、それだけの刑期では、小林を更生させることはできなかった。その間、小林は、トラック運転手や、産経、朝日などの新聞販売所を転々とするが、いずれも長続きしていない。昨年（2003年）の春頃には、被害者宅近辺が配達区域の販売所に勤めていたこともあったから、犯行現場の土地勘はあった。

＊＊＊

逮捕後、殺人罪など8つの罪で起訴された小林は、公判で「死刑を望む」と言い続けた。2年後の2006年9月26日、奈良地裁は死刑判決を下した。被害者が一人の殺人事件で死刑が適用されることはまれだが、裁判長は「更生の可能性はない」「被害者の数だけで死刑を回避することはできない」と、極刑を下したのである。判決を言い渡された後、小林はにやりと笑い、右手を握りしめて腰の脇で数回降り、小さくガッツポーズ。目を閉じて何度かうなずいた。

判決後、小林は即日控訴したものの、後にそれを取り下げ、死刑は確定した。罪と罰を受け入れたかに見えた小林だが、その後の言動は遺族をさらに憤らせるものだった。生への執着が生まれてきたのか、半年後、先の「控訴取り下げ」は無効だと申し立てた。奈良地裁がそれを無効と決定すると、大阪高裁に抗告、それも認められないと最高裁に特別抗告までした。当然ながらそれも認められなかったが、すると今度は再審請求を行っている（地裁、高裁、最高裁とも請求を棄却）。

その後も裁判所には不服があったようで、2012年には、死刑廃止を求める団体に「いま社会に一番伝えたいこと」を問われ、「（再審請求で）新証拠を添えてもなお非を認めない裁判とは、本当に正当なものなのでしょうか」と回答している（『死刑囚90人とどきますか、獄中からの声』（死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90/編）より）。

そして2013年2月21日、死刑が執行された。

事件から21年が経った今年も、女児が通っていた小学校では追悼集会が開かれ、被害女児の父が奈良県警を通じて報道各社に手記を寄せるなど、風化を防ごうという試みが続けられている。

手記の中で父はこう述べている。

「（娘が）生きていれば28歳、どんな人生を歩んでいたのだろうかと想像します。想像の中でしか（娘の）成長した姿を思い浮かべることはできません。この21年間、前を向かなければならない、少しずつでも前に進んでいると思っていましたが、家族を守れなかった現実が私の中に重くのしかかり、前を向いているだけで一歩も進んでいないのだと改めて感じます」

小林という存在がこの世から消えてもなお、父母の時計の針は変わらず止まったままなのである。

デイリー新潮編集部