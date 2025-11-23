Á°¶¶»ÔÄ¹Â³Åê¡Ö»ÔÀ¯¤â¤Ã¤ÈÄäÂÚ¡×¡¡Í»Ö500¿Í½¸²ñ¡¢¼¿¦µá¤á
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÌ±Í»Ö¤¬23Æü¡¢¾®Àî»á¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±·ÏÂèÆó²ñÇÉ¡ÖÁ°¶¶ÎáÌÀ¡×´´»öÄ¹¤Î¾®Þ¼°ìÌÀ»ÔµÄ¤¬½ÐÀÊ¡¢¾®Àî»á¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔµÄ²ñ²ñÇÉ¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾®Àî»ÔÀ¯¤¬Â³¤±¤Ð¤â¤Ã¤ÈÄäÂÚ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó500¿Í¤¬»²²Ã¡£Ê£¿ô²ñÇÉ¤Î»ÔµÄ¤ä·²ÇÏ¸©µÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¤¤°ÕÌ£¤ÇÁ°¶¶¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤é¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê»ÔÄ¹¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯»Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¶¶ÎáÌÀ¤ò´Þ¤à»ÔµÄ²ñ¤Î8³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë7²ñÇÉ¤Ï¡¢27Æü¾·½¸¤ÎµÄ²ñ¤Ç¡¢¾®Àî»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£