¡ÔÈ¿·â³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¡ÕÃæµïÀµ¹»á¡¡Ãç´Ö¤Ï¸º¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤âÄÀÌÛ¡Ä³°¸«¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é²óÉü¤âÄäÂÚ¤¹¤ë¡ÈÉüµ¢·×²è¡É
¡ÔÃæµï¥Å¥é¤Ï²ÈÄÂ¤Ç ¸÷Ç®¿åÈñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæµï·¯¤ÏÀ¸¤¤ëÎÈ ¤½¤·¤Æ¿´¤Î±ÉÍÜ¤Ç³§¤ÎÂÀÍÛ¤Ç¤¹♡♡¡Õ
11·î20Æü¤ÎÃë¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ±×ºä¸òº¹ÅÀ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡Ç23Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢A¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¡£¤¤¤Þ¤âÈà¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ËÆ¯¤¤¤¿¹Ô°Ù¤ò¡È¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¡É¤ÈÇ§Äê¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¤½¤Î¸å¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏA¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Î¡È¼ê¸ý¡É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±°Ñ°÷²ñ¤ËÈ¿ÏÀÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤éÈ¾Ç¯Á°¤Î5·î12Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±þ¤¸¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÆâÍÆ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤È¤¤¤¦Ç§Äê¤Ë¤â¡ÔÆüËÜ¸ì¤«¤é°ìÈÌÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¾Úµò¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°µÏ¿¤Î³«¼¨¤òÍ×µá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¡È»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤·¡¢¾Úµò¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤òµñÈÝ¡£Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤ÏºÆ¤Ó¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÏÈï³²¼Ô¤Ë2¼¡Èï³²¤òÍ¿¤¨¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¹³µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¡£8·î¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÃæµï»á¤ÈA¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÆâÍÆ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢Â¨ºÂ¤ËÈ¿ÏÀÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Ãæµï»áÂ¦¤ÎÈ¿·â¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï»á¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈÀË½ÎÏÇ§Äê¡É¤ÎÅ±²ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæµï»á¤Ï¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖµ¤¤¬¤«¤ê¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¼þ°Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËSMAP»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¡ÈÀË½ÎÏ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´è¤Ê¤ËÆ±°Ñ°÷²ñ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁûÆ°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î²¼½Ü¤Ë¸µ¼ÒÄ¹¡¦¹Á¹À°ì»á¡Ê73¡Ë¤È¸µÀìÌ³¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦ÂçÂ¿Î¼»á¡Ê67¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÏ¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃæµï»á¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæµï¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ¤´Ö¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡É¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¸ø¤Î¾ì¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢À¤´Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤¿È¿ÏÀ¤Ï¼þ°Ï¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»öÃç´Ö¤ä¶¦±é¼Ô¤Ê¤É¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæµï»á¤Î¡È°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¡É¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤ËÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾ÅÆî¤Çµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ»ï9·î5ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÃæµï»á¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¤¬¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°û¤ß²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤·¤«¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ3¡¢4¿Í¤ÈÄ¶¡È¾¯¿Í¿ô¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æµï¼ò²°¤Ê¤É¤Î¡È³°¿©¡É¡£¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë³ä¤Ë¡¢²È°û¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×
4·î¾å½Ü¤Ë¤â¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÇÇòÈ±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶á±Æ¤¬¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¡£¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢²Æ¤´¤í¤Ë¤Ï¡ÈÉüµ¢·×²è¡É¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯8·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò´°Á´ÊÄº¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ÏÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤âÃæµï¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæµï¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢YouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿Æ°²èÇÛ¿®¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡»ã³èÆ°¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢9·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ËÜ»ï¤â8·î²¼½Ü¤ÎÃë²á¤®¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éË¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÃæµï»á¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°¸å¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿´é¤Ä¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡Ö7·î31Æü¤Ë½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ØChange.org¡Ù¤Ç¡¢¡ØÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÌä¤¦¡½¡½ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤ÈÊóÆ»Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿½ðÌ¾³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ã£À®ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3000¿Í¤òÆÍÇË¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê±ç¸î¼Í·â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¸½ºß¤Î½ðÌ¾·ï¿ô¤Ï5300¿Í¤Û¤É¤ÈÄäÂÚµ¤Ì£¤Ç¤¹¡Ê11Æü23Æü¸½ºß¡Ë¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Ï°ìÉô¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÀâÌÀ¤¬ËÜ¿Í¤«¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÀ¤´Ö¤ÎÂçÂ¿¿ô¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÎºÆ»ÏÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
°úÂàÈ¯É½»þ¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ô¥Å¥é¤Î³§¤µ¤ó¡¡°ìÅÙ¤Ç¤â¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡Õ¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¡£¤¤¤Ä¤«ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤»¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£