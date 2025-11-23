¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼ºË¾¤À¡×¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0¡Ý3¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢£²Ï¢ÇÔ¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬ÇÔ°ø¤ò¸ì¤ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï£²Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È33Ê¬¤Ë¥à¥ê¥í¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¸åÈ¾¤Ë¤â46Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Ü¡¼¥Ê¡¢78Ê¬¤Ë¤â¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡á¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼ºË¾¤À¡×¤ÈÇÔÀï¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢½øÈ×¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë£²ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¡£Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£½½Ê¬¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎPSVÀï¤ò¶´¤ó¤Ç30Æü¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È·ãÆÍ¡£°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
