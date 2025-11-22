「ハコスカからR35まで」15台ズラリ！ さよなら「日産GT-R」 歴代車両が大集結中！
R35型「GT-R」18年の歴史に幕が下りる！
日産自動車は2025年11月22日〜24日の3日間、神奈川県横浜市の日産グローバル本社ギャラリーにて、スポーツカー「GT-R」のファンに向けた特別展示イベント「FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜」を開催しています。
3日間にわたって開催される本イベントは、日産GT-R（R35型）が生産終了となったことに伴い企画されました。イベントは日産グローバル本社ギャラリーのイベント会場にて、開館時間の午前10時より開催されます。
R35型GT-Rは2007年、スポーツセダン「スカイライン」シリーズの1グレードだった、従来の「スカイラインGT-R」から独立したハイパフォーマンスカーとしてデビュー。先代に当たる、BNR34型スカイラインGT-Rの生産終了から6年ぶりの復活となり、大きな注目を集めました。
以後、R35型GT-Rは、国産車随一の高性能車として人気を集めてきましたが、今年2025年8月25日をもって生産を終了し、18年にわたる歴史に幕を閉じました。
会場にはGT-Rの歴史を振り返る企画として、1969年に初登場したスカイラインGT-R（PGC10型）からR35型までの市販モデル、さらにはレース車両なども含めた歴代モデル15台を一挙に展示。また、R35型GT-Rの試乗体験も期間限定で復活（要事前予約）します。
さらに会場には、GT-Rやスカイラインの象徴でもある丸型４灯のテールランプをモチーフにしたモニュメントも設置されます。こちらには、来場者がGT-Rに対するメッセージを書き込むこともできます。