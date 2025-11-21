¡ÖÇ®°¦È¯³Ð!? ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¾¾°æ¼îÍýÆà¤é£Ø¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬·ã¸º¤Ëº¤ÏÇ
¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼·ã¸º¤Î¿´ÇÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬°ìµ¤¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À!?¡¡Ç®°¦È¯³Ð¡ª¡©¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤²¿¸Î¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µAKB48ÁýÅÄÍ²Ú¡Ê34¡Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¸º¤Ã¤Æ²¿»ö!?¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í!? 5000¿Í¤¯¤é¤¤¸º¤Ã¤¿¡×¤È¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤ä»Ð¤â¸º¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼îÍýÆà¤¿¤ó¤ÎÌäÂê¤È¸À¤¦¤è¤ê¤«¤ÏTwitter¾å¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£ºòÆü¡¢ÅìµþÅÔÁ´°è¤ÇTwitter¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ì¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¾Àâ¤òÅê¹Æ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÇ®°¦È¯³Ð¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ä¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ª¡ª¡¡¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡×¤ÈÃ£´Ñ¤·¤¿Åê¹Æ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£