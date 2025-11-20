この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ディズニー系YouTuber・二コートさんが、自身のYouTubeチャンネルにて「【緊急提言】ディズニーアプリ不具合の詳細と対策をSE目線で解説！」と題した動画を公開。二コートさんは、2025年11月15日に発生したディズニーアプリの大規模な不具合について、入園当日自身も当事者として体験した深刻な混乱の実態と、再発時の対策をSEならではの視点で詳細に語った。



「11月15日のディズニーアプリ不具合により、とんでもない1日になってしまいました。正直、入園料を返金してほしいと思うくらい入園を後悔した日でもありました」と、当日のショックな心境を率直に吐露。DPA（ディズニープレミアアクセス）、プライオリティパス、スタンバイパス、モバイルオーダー、エントリー受付、グッズ購入、ホテルのオンラインチェックインと、数多くのサービスが一切利用できなかった“事件”の衝撃を生々しく説明した。



二コートさんは、「アプリを使ったサービスがほとんど利用できなくなってしまいます」と断言。特に9:15の入園直後からの不具合発生で、多くのゲストがパス取得やモバイルオーダーの利用不可に陥ったと明かす。「列が20、30のつづら折りになっていて、見たこともない長さの列になっていました」とレストランの深刻な混雑ぶりも証言。「僕も入園料を返金してほしいと思っていたくらい」と重ねて強調した。



システム視点から分析した不具合の原因については、「致命的な箇所に不具合が発生した」とし、「ゲストが入園ゲートにチケットを読み込ませた瞬間にチケット情報が“入園済み”に変わる仕組み。そのチケット情報をアプリに表示する2段階目で不具合が発生した」と解説。朝のあるタイミング以降に入園した人だけがパス取得などができなくなり、「正直、不公平な状況だった」と指摘する一方、「発生前に入園した人は一部サービスが利用できたため、復旧までにも差が出てしまった」と語った。



再発可能性も念押し。「この不具合は混雑日こそ発生しやすい」として“3連休や中日”への警戒を呼びかけた上で、「今回と同じ不具合がまた発生する可能性はあります。事前に対策を考えておくことが重要です」と訴えた。



その上で、独自の解決策を提案。「DPAは店舗で購入することが実は可能。アプリがエラーになったら、ワールドバザールやゲストリレーションなどで直接購入してください」「レストランは事前予約が必須。ピークを外さないと“地獄”」「パスを使わなくても楽しめる施設やアトラクションもある。プランBを必ず用意してください」と、具体的な“当日できること”を細かくリストアップした。



動画のラストでは、「いっそのことアプリのことを一切忘れてしまうのも手」「久しぶりだからこその楽しみがある」と温かく視聴者に呼びかけ、「ディズニーは難しく考えず、最大限楽しむ心構えを持ってほしい」とメッセージ。全ての人がディズニーで良い思い出を作ってほしいという思いを語り、「僕にできる限り、皆さんの計画に寄り添った情報を届けていきたい」と締めくくった。