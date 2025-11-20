この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」の動画に出演。元外交官の高野敦氏をゲストに迎え、高市総理の台湾有事を巡る発言を発端とした日中関係について議論を交わした。その中で、高野氏が元警察官僚としての経験から語った「取調べのリアル」が、話に深みを与えた。



対談は、高市氏の発言を受けて中国側が反発した問題からスタート。日本側が外務省のアジア大洋州局長を北京に派遣した対応について、田端氏は「詫びない、撤回もしない。でも最大限見せれる誠意として局長が北京に行く。めちゃくちゃちょうどいい落としどころ」と評価した。



これに対し、元外交官である高野氏も「相手があることなんで、これで許してくれるラインかなっていうのをこっちが思ってても…」と、相手の出方を見極める外交の難しさを解説。一方で田端氏は、中国側が面会に応じたこと自体が重要だと指摘し、「まだ正常なプロトコルが機能している」との見方を示した。



また、話題は高野氏が警察官僚だった頃の経験にも及んだ。田端氏から「被疑者との人間関係はどうなるのか」と問われた高野氏は、逮捕された被疑者との取調べは「ものすごい濃厚な関係になる」と説明。「言葉は悪いですけど、ケツの穴まで見せてもらう。絶対に言いたくないことを全部喋ってもらうっていうのは、一瞬の恋愛の情熱がぶわーっと蘇るような…」と独特の表現で語り、濃密な人間関係が生まれる捜査の裏側を明かした。



動画では、複雑な国際情勢を元外交官の視点から冷静に分析しつつ、時折垣間見える高野氏のユニークな経験談が、対談の魅力を一層引き立てている。政治や外交といった硬派なテーマを、人間同士の駆け引きという観点から捉え直す、示唆に富んだ内容だ。