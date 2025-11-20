俳優の佐野岳（33）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。収録でのケガの状況を説明した。

この日、佐野は文書を投稿。「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました」と告白。「その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と説明した。

「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです。収録前から数多く期待のコメントを頂いて、本当に楽しみにされている方々がいるというところで、真摯に向き合ってトレーニングを積んできました。とにかく誠実に取り組むことで、その応援や期待に応えたいと思っていたので、収録を続ける事が難しくなってしまい、とても悔しいです」と悔しさをにじませた。

「怪我をしてしまった事ではなくて、会場に足を運んでくださったファンの皆様、オンエアを楽しみにしてくださった皆様、スタッフ、関係者の皆様に対して、その期待に今回応えられなかった事が悔しくてたまりません。とにかく、大会当日、足を運んでくださった皆様、応援してくださる方々にいちはやく状況を説明したくて文章を書いています」とつづった。

「ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます。また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます!!その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです!待っててください!」と呼びかけた。

佐野を巡ってはTBS「最強スポーツ男子頂上決戦」の公式SNSが18日、同イベントに出演していた佐野が収録中に脚の違和感を訴えたため、大事をとって欠場すると発表していた。イベントは18日に東京・有明アリーナで開催された。