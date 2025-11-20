ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 俳優が跳び箱で着地失敗…重傷負う TBS系「最強スポーツ男子頂上決戦… 佐野岳 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 デイリースポーツ 俳優が跳び箱で着地失敗…重傷負う TBS系「最強スポーツ男子頂上決戦」撮影 2025年11月20日 13時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 俳優の佐野岳が全治8〜9カ月の大けがをしていたことが20日、分かった TBS系「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」の撮影で負傷したという 巨大跳び箱で着地する際に空中でバランスを崩し、左足をひねったとのこと 記事を読む おすすめ記事 神田伯山 フワちゃんのプロレス復帰は「金を払う価値がある」 高額チケット購入 2025年11月14日 22時44分 「どう支えてるのっ!?」なグラビア挑戦！リボンで支える超次元 山田あい「BLT MONSTER」初登場 2025年11月18日 21時0分 広島・佐々木 侍Ｊで岡本から金言「真っすぐで全部張っている」に「『やっぱそうだよな』って」 代表入りへ「思いは強く」 2025年11月19日 6時0分 【Ｊ３沼津】２３日ホーム最終戦…ＦＷ白輪地敬大「シュートを思い切り打つ」８戦ぶりゴールへ意欲 2025年11月20日 6時10分