ヤクルトの村上宗隆（25）がポスティングによるメジャー移籍に向けた交渉に臨むが、22歳でNPB史上最年少三冠王に輝いた村上への各球団の評価は高い。MLB公式サイトではヤンキース、レッドソックス、マリナーズ、フリーズ、メッツ、ジャイアンツを候補に挙げている。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希という日本人トリオを擁して2年連続世界一に輝いたドジャースの名前は含まれていない。村上が日本で守ってきたのはサードだが、ドジャースは11月に入って三塁を守るベテランのマックス・マンシーとの来季の契約オプションを行使すると発表。村上とポジションが重なるため、可能性は低いと見られているのだ。MLBに詳しいスポーツジャーナリストの友成那智氏が言う。

「村上のポジションを三塁、ないしは一塁かDHと考えると、一番可能性が高いのはメッツでしょう。一塁の主砲・アロンソがFAとなり、三塁はレギュラーが定まっていない。しかも編成責任者のGMが8月に村上の視察のために来日している。GMが視察するというのはかなりのことですからね。

次に可能性があるのは、レッドソックスじゃないかと思います。三塁のブレグマンがFAとなるため穴が空いている。一塁も5月に左膝手術を受けたカサスが復帰するものの、一塁も補強ポイントとなっています」

マリナーズも一塁のネーラー、三塁のスアレスがFAになるためポジションが空く見通しだという。

「本拠地のT-モバイルパークはレフト方向に打球が伸びず、"右バッターには地獄"と言われていることで知られる。巨人からメジャー移籍を目指す右打者の岡本（和真）には厳しいでしょうが、左打者の村上はあり得るでしょうね。一塁のネーラーを残留させたいが厳しいと見られ、村上を一塁に配せればベストかもしれない。村上の守備力では一塁のほうがいいと言われています。

三塁が空いているヤンキースも可能性がゼロではないが、三塁はFAでレッドソックスからブレグマンを獲得すると見られている。ただ、7月にロッキーズから獲得したマクマーンと村上で、相手投手の左右や球場の特性などに応じて使い分ける"プラトーン"とする手もあるでしょう」

候補となるのは「資金力豊富な球団」

ただ、大穴の"ドジャース入り"の見方も残る。米移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」はヤンキース、メッツに加えてドジャースを村上の移籍先候補に挙げているのだ。億万長者のコーエン氏がオーナーを務めるメッツを筆頭に、いずれも資金力豊富な球団ばかり。

これまでの日本人野手のポスティングでの最高額は2022年オフにボストン・レッドソックスと契約した吉田正尚の5年9000万ドル（当時約126億円）だが、村上はそれを更新する大型契約になると見られているのだ。

「米国では7〜8社のメディアが今オフの移籍市場の選手をランク付けしているが、村上は6〜10位の間にランクされています。平均すると7位くらいで、その順位の相場は7年総額1億5000万ドル（約230億円）程度でしょう」（前出・友成氏）

そうした額が捻出できる球団は限られるだけに、大谷と10年7億ドル（当時約1014億円）、山本と12年3億2500万ドル（当時約465億円）という巨額契約を相次いで結んだドジャースが浮上するわけだ。前出・友成氏が言う。

「ドジャースはDH大谷、一塁フリーマン、三塁マンシーと村上のポジションが埋まっているのは事実です。ただ、1年1000万ドル（約15億円）のオプションを行使して契約したマンシーは35歳。あるとすれば、マンシーの控えというかたち。可能性はゼロではないでしょう。

ただ、村上がドジャースに行くよりは、ヤンキース、レッドソックス、マリナーズに行ってワールドシリーズを目指したり、同じナ・リーグのメッツなどで大谷、山本、佐々木との対戦するほうが楽しみは増えそうですが……」

ドジャースが獲得に動くのか、注目される日々が続く。

